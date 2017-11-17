Американский сенат принял бюджет Пентагона в размере $700 млрд

Вашингтон, , 01:11 — REGNUM Проект бюджета Пентагона в размере $696,5 млрд принят американским сенатом, сообщает Associated Press.

Уточняется, что на общую работу Пентагона выделено $634 млрд, на операции вне США — $66 млрд.

Следующим этапом будет подписание документа американским президентом Дональдом Трампом.

Напомним, бюджет Пентагона на новый финансовый год прошел согласование летом 2017 года. 14 июля проект бюджета был одобрен депутатами палаты представителей Конгресса США, но 81 человек высказался «против».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 ноября Палата представителей американского конгресса утвердила законопроект о бюджете Пентагона. «За» проголосовали 356 конгрессменов.

Основная часть предусмотрена на общие расходы Пентагона, $66 млрд — на операции в Сирии, Ираке, Афганистане. Предполагаются также расходы на противодействие «агрессии» со стороны Северной Корее ($12,3 млрд) и России ($4,6 млрд).

Читайте ранее в этом сюжете: Палата представителей США утвердила новый оборонный бюджет