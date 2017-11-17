ООН: Ливия близка к мирному урегулированию

Нью-Йорк, США, , 01:05 — REGNUM Специальный посланник ООН по Ливии Гассан Саламе сообщил, что конкурирующие правительства Ливии «близки к консенсусу», передает Associated Press.

По словам Саламе, в ходе переговоров по дополнению договора о перемирии 2015 года правительства Триполи и Тобрука «добились большого прогресса».

«Я вполне уверен, что мы близки к консенсусу», — заявил спецпосланник в своем докладе Совету безопасности ООН.

Тем не менее, Саламе отметил, что проект договора между сторонами еще требует согласования «по нескольким пунктам».

Напомним, 21 сентября в ООН был предложен «План действий для Ливии», который подразумевает внесение поправок в действующее мирное соглашение, проведение конституционного референдума и всеобщих выборов.

План был рассмотрен на переговорах в Тунисе с участием конкурирующих правительств Ливии в конце сентября.

В настоящий момент Ливия остается разделенной страной после гражданской войны 2011 года и интервенции западных государств, в результате которой был свергнут многолетний лидер Ливийской Джамахирии Муаммар Каддафи.

Официально признанное правительство в Триполи де-факто контролирует только столицу Ливии и ближайшие окрестности. Восток страны контролируется непризнанным ООН правительством в Тобруке и «Ливийской национальной армией» генерала Халифы Хафтара.

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