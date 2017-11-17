Китай продолжит развитие отношений с Зимбабве, несмотря на кризис

Пекин, , 01:03 — REGNUM Дружественная политика КНР в отношение Зимбабве не претерпит изменений в связи с разразившимся кризисом внутри этой африканской страны, передает 16 ноября агентство «Синьхуа» слова пресс-секретаря МИД КНР.

«Мы искренне надеемся, что ситуация в Зимбабве стабилизируется, а все трения будут разрешены мирным и надлежащим образом», — заявил Гэн Шуан, выступая на очередном пресс-брифинге китайского МИДа.

Отвечая на вопрос об инвестициях в Зимбабве, Гэн заявил, что мирное сотрудничество между Китаем и Зимбабве останется всеобъемлющим, приносящим выгоды народам обеих стран.

«Мирная политика Китая в отношение Зимбабве не претерпит изменений» — заявил пресс-секретарь — «Мы продолжим развивать дружественное сотрудничество с Зимбабве согласно принципам равенства взаимности и взаимовыгодного сотрудничества».

Напомним, что 6 ноября 2017 года президент Зимбабве Роберт Мугабе отправил в отставку вице-президента страны Эммерсона Мнангагву, что послужило катализатором внутриполитического кризиса, который вылился в госпереворот в стране, начавшийся 14 ноября. Тогда на улицы страны выехали танки, а вскоре, военные заявили о взятии власти в стране в свои руки.

По словам военных, речи о госперевороте не идет, а они, отстраняя от власти 93-х летнего Мугабе, правившего страной 30 лет, действуют в русле «демократических ценностей» и защиты «прав и свобод».

Читайте также: Военные Зимбабве совершили переворот ради «демократических ценностей»Китай занял позицию невмешательства, однако выразил надежду, что в стране в скорейшем времени наступит стабильность, которая отвечает ее интересам.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Зимбабве отказался уйти в отставку