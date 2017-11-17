Мэттис назвал условия начала переговоров США с КНДР

Вашингтон, , 00:18 — REGNUM Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что его страна может пойти на переговоры с Корейской Народно-Демократической Республикой только в том случае, если Пхеньян прекратит испытания и развитие ядерной и ракетных программ. Об этом накануне, 16 ноября, сообщает Reuters.

15 ноября президент США Дональд Трамп выступил в парламенте Южной Корее с программной речью, которую в значительной степени посвятил теме КНДР. Трамп призвал все страны обеспечить международную изоляцию Северной Кореи. Он также отдельно призвал Россию и Китай сократить дипломатические и экономические связи с КНДР.

В очередной раз президент США подчеркнул, что его страна не допустит того, чтобы Северная Корея обладала ядерным оружием.

Стоит отметить, что у Северной Кореи, по всей видимости, уже есть ядерное оружие и достаточна эффективные средства его доставки.

У США в Южной Корее расквартированы 28 тысяч военнослужащих. При этом США и их сателлиты постоянно проводят масштабные агрессивные военные учения у границ КНДР и требуют от Пхеньяна одностороннего разоружения и прекращения ядерных и баллистических программ.

В ответ КНДР угрожает США и их сателлитам возмездием и продолжает свои ядерные и баллистические испытания.

Лидеры США и КНДР — Трамп и Ким Чен Ын, которые никогда не встречались лично, заочно обмениваются самыми нелестными высказываниями друг о друге.

Так, Трамп назвал Ким Чен Ына «маленьким человеком-ракетой, который выполняет миссию самоубийцы». При этом президент США с трибуны ООН заявил, что уничтожит Северную Корею, если она будет представлять угрозу для Америки.

В ответном заявлении Ким Чен Ын назвал речь Трампа «сумасшедшим бредом», а самого Трампа — «старым маразматиком» и «свихнувшимся стариком».