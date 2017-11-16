Власти США назвали численность своих войск в горячих точках

Вашингтон, , 23:43 — REGNUM Американский военный контингент в Афганистане составляет примерно 14 тысяч солдат и офицеров. Об этом сегодня, 16 ноября, заявил на брифинге представитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.

«В Афганистане число, с которым мы работали, составляло приблизительно 11 тысяч. Как вы знаете, мы только что завершили переброску туда сил, так что новая цифра для Афганистана теперь составляет примерно 14 тысяч. Может быть, немного больше или немного меньше, в зависимости от миссии», — рассказал генерал Маккензи.

Он также сообщил, что в Ираке находятся 5262 американских солдат и офицеров, а в Сирийской Арабской Республике — 503.

Напомним, 21 августа этого года Трамп провозгласил новую стратегию «нормализации обстановки в Афганистане». Согласно этой стратегии, американский воинский контингент в Афганистане, насчитывающий на тот момент около 11 тысяч солдат и офицеров, должен быть усилен тремя тысячами военнослужащих.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американская военная операция в Афганистане началась в октябре 2001 года, то есть она продолжается уже 16 лет. Первоначальной целью операции было уничтожение террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая укрылась в Афганистане и взяла на себя ответственность в совершении террористических актов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

По официальным данным, в ходе этой операции погибли 2,3 тысячи американских военнослужащих, более 17 тысяч получили ранения.