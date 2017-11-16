Анатолий Кошкин, , 23:22 — REGNUM

После публикации в ИА REGNUM комментария «Президент Путин о японо-американском военном союзе» мне прислали англоязычную статью «Российский президент Владимир Путин выдвигает новые условия нормализации отношений Москвы с Токио». Автор статьи Джонатан Эяль является международным директором Королевского института объединенных служб — имеющего продолжительную историю британского аналитического центра по оборонным вопросам — РУСИ (RUSI).

В статье сотрудничающего с ведущими изданиями Великобритании политического аналитика затронуты проблемы японо-российских отношений по итогам состоявшейся во время саммита АТЭС в Дананге (Вьетнам) 20-й встречи лидеров двух стран. Отметив, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердили стремление интенсифицировать переговоры по выработке намеченных совместных экономических проектов, автор тут же сообщает, что «за внешним дружелюбием и стремлением к сближению скрывалась реальность, все дальше отдаляющая друг от друга». На встрече, как бы подспудно, отмечает автор, Путин усилил давление на Токио, подняв вопрос о союзе Японии с США.

Джонатан Эяль сообщает, что в стремлении добиться удовлетворения претензий Японии на «захваченные Россией в 1945 году четыре острова» (простим автору этот искажающий исторические события штамп — А.К.) премьер Абэ приложил большие усилия для улучшения связей с Россией. Однако при этом преследуются вполне определенные цели — японцы заинтересованы в том, чтобы стать основным игроком на российском рынке и иметь большую долю капитала в российских нефтяных и газовых полях Сибири, расположенных по соседству с омывающими Японию водами. По утверждению аналитика, десятилетие назад правительство России не допускало японские компании к энергетическим проектам (а как же Сахалинские проекты? — А.К.), но сейчас, когда в России нехватка капиталов и дефицит технологии глубоководного бурения в неблагоприятных климатических и иных условиях, партнерство с Японией создает преимущества для обеих сторон.

Указывается, что многие энергетические проекты в последние годы не считались рентабельными из-за падения цен на нефть, но тенденция повышения цен на энергоносители делает разработки сибирских нефтяных и газовых месторождений привлекательными.

Однако для Абэ главными являются потенциальные стратегические преимущества. А именно, тесные связи с Россией должны вывести Японию на новый уровень в противостоянии Китаю и расширить пространство для маневра дипломатии Токио в Азии, считает аналитик.

«Оттепель в отношениях с Москвой поддерживается и планировщиками системы безопасности Японии. Они хорошо сознают, что нынешнее размещение большой части японских вооруженных сил, в основном сухопутных сил и танков, в северных районах страны в непосредственной близости к России является реликтом холодной войны и попусту отвлекает ресурсы от конфронтации с реальным противником Японии — Китаем», — сообщает автор.

И тут же разъясняет, что «к сожалению, события развиваются не в пользу российско-японской оттепели. Военная интервенция (опять пропагандистский штамп — А.К.) России в Украину заставила Японию присоединиться к инициированным Западом санкциям. А растущая международная изоляция Москвы толкнула Россию к тесному альянсу с Китаем, как раз к тому, чего и хотел бы избежать Абэ. При этом националистические настроения в России не допускают какие бы то ни было компромиссы по поводу спорных территорий» (в России входящие в состав нашего государства Курильские острова спорными территориями не считаются — А.К.).

«Тем не менее, сохраняя оптимизм, Абэ продолжает настаивать на своих попытках обхаживать русских. Хотя представителям официального Токио не удалось убедить других участников «большой семерки» снять экономические санкции с России (а были ли такие попытки? — А.К.), они продолжают посылать Москве сигналы о расширении торговли и дружбы. И русские время от времени отвечают предложениями организовывать кооперацию, преодолевая границы. Поэтому были велики ожидания того, что удастся достигнуть конкретных результатов по итогам встречи Синдзо и Влада во Вьетнаме в минувшую пятницу», — пишет Джонатан Эяль.

И результаты были, но не такие, каких ожидал Абэ, продолжает автор статьи. Хотя Путин признал необходимость мирного договора между двумя странами, он вдруг выдвинул новое условие:

«Есть много вопросов по мирному договору, и не секрет, что мы должны тоже посмотреть, какие обязательства есть у Японии с ее партнерами в сфере обороны и безопасности. И как это повлияет на ход переговорного процесса по мирному договору с Японией».

И далее:

«Какие обязательства имеет Япония, и что может и не может делать самостоятельно… Вполне естественно, что если есть какие-то договоренности (Японии с США — А.К.), то нужно их соблюдать. И нужно думать, как это отразится на наших отношениях. Мы должны понимать, что это большая работа и, может, действительно, рассчитанная не на один год».

Подтекст этой новой российской позиции для Японии ясен и суров, считает британский аналитик. Во-первых, очевидно, что Москва не спешит улаживать свои отношения с Японией. Она полагает, что если сможет предложить японским компаниям уступки и привилегии, они бросятся на российский рынок, независимо от того, будет мирный договор или нет. Более того, Путин может исходить из того, что Япония заинтересована в России больше, чем Россия в Японии. В противном случае было бы нелогичным занять новую позицию, которая лишь усложняет и без того непростую ситуацию.

«Итак, почему Путин выдвинул необычное и неожиданное требование, чтобы Япония пересмотрела свой союз с США перед тем, как заключать с Россией мирный договор?», — задается вопросом автор статьи. И отвечает:

«Одним из объяснений может быть просто нежелание Путина заключать мирный договор, затрагивающий острый территориальный вопрос, а потому он изобретает оправдания для того, чтобы уйти от этой проблемы, увести ее в тень. Другим объяснением может быть существование надежды на то, что удастся договориться о выводе японских войск, размещенных напротив российского побережья, создав тем самым де-факто демилитаризованную зону. Однако наиболее правдоподобное объяснение состоит в том, что он надеется убедить Китай, что «дружба «Абэ с Путиным едва ли возможна без предварительного анализа военного положения Японии в регионе».

«Как бы то ни было, происходящее ныне представляется для Японии и Абэ в мрачных тонах. Возможно, последняя неудача может побудить Абэ придти к заключению, что наилучшим в делах с Россией было бы не иметь таких дел и не демонстрировать свое горячее стремление к этому. Но не стоит делать ставку на то, что Абэ придет к такому заключению», — резюмирует британский аналитик.

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