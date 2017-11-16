Эдуард Биров, , 22:22 — REGNUM

Западная демократия в опасности: российские кибершпионы ослабляют и раскалывают её. С таким тезисом выступила в Лондоне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и предупредила Москву: «У меня есть простое сообщение для России. Мы знаем, что вы делаете. И у вас ничего не получится». Чуть ранее министр обороны Испании обвинил в многовековом протесте жителей Каталонии фейковые новости из России и Венесуэлы.

В США российская угроза и вовсе давно перешла из разряда кинострашилок в жуткую картину повседневности: могущественный Кремль ежедневно через Facebook, Russia Today и политтехнолога Манафорта внедряется в мозги американских граждан и с помощью наноманипуляции создаёт проблемы в идеальном мире свободы и потребительского счастья.

Когда бывший директор ЦРУ Д. Бреннан рассказывает по CNN, что Путин запугал Трампа, а сенатор Эл. Франкен предлагает запретить Фейсбуку получать деньги за рекламу в рублях (жаль, ему сразу подсказали, что у русских есть обмен валюты, мог бы получиться шедевр санкционного законотворчества), то впору воскликнуть: «Америка, ты одурела!» И такие голоса уже раздаются, хоть и не стали пока мейнстримом.

«Кризис лицемерия», согласно формулировке главного переговорщика России по Донбассу, усугубляется с каждой новой глупостью американского истеблишмента и порождает недовольство и растерянность масс. Громкие обвинения первых лиц стран Запада против России давно не вызывают опасений Москвы и не мотивируют западных граждан к мобилизации, за ними всё больше чувствуется растерянность и даже страх. Страх не от угрозы России, а от внутреннего распада своего миропорядка. Чем чаще и эмоциональнее Мэй и американские сенаторы утверждают, что их миропорядок непоколебим, поскольку все в него верят и ему преданы, тем очевиднее, что они сами понимают, что всё это полная чушь. В их голосах вместо стальных ноток ницшеанской воли слышен шорох осыпающегося фундамента.

Шизофрения дословно переводится с древнегреческого как «расщепление разума», а в психиатрии обозначает распад процессов мышления, целый комплекс психических расстройств. Массовая шизофрения, как одновременный распад мышления многих миллионов (т.н. массового сознания), давно известна социологии и называется массовым психозом. Примеры его хорошо известны России по событиям 1917-го и конца 1980-х годов, а сегодня в острой форме можно наблюдать на Украине.

Но законы его появления до сих пор до конца не понятны, и, как правило, это происходит внезапно для самого общества. Первые признаки распада мышления можно сейчас наблюдать в США и странах Европы. Потеря единого образа будущего накрыла одновременно весь социальный организм Pax Americana, постепенно приводя к параличу управления и дезориентации населения.

Практически любой вопрос, любая проблема — что характерно, в особенности не принципиальная и даже второстепенная, — вызывает в США не просто диспуты в привычно безобидном формате ток-шоу, а непримиримые столкновения, готовые в любой момент превратиться из словесных в вооружённые. Ни одно внутреннее противоречие не находит решения, которое удовлетворило бы большинство или хотя бы активное меньшинство, — будь то налоги, медицинское обеспечение, проблема мигрантов, ношения оружия и даже, представьте себе, права гомосексуалистов. Пресловутая система сдержек и противовесов, зиждившаяся на консенсусе политических элит и среднего класса, превратилась в систему противодействия и разбалансировки.

Американцы вдруг, сами того не желая, стали обнаруживать фальшь в тех политических и общественных идеалах, которые казались незыблемыми и приводившими страну к успеху. Всё меньше того, что сживляет общественную ткань США. Всё больше того, что её разъединяет. Скажите американцу про свободу слова — и он усмехнётся, спросите про американскую мечту — и услышите про то, как «Уолл-стрит» растоптала эту мечту, напомните о правах человека — и он полезет за припасённым в кладовке дробовиком

Только пару социологических замеров. Согласно опросу Американской ассоциации психологов, 59% опрошенных считают, что США переживают худшие времена на памяти нынешнего поколения, а 63% страшатся будущего. Другой опрос показал, что среди поколения двухтысячных в США 44% предпочли бы жить в социалистической стране, 42% — в капиталистической. Как будто у них есть выбор. В этих цифрах не столкновение идей, а безыдейность и тупик.

Дональд Трамп, призванный мобилизовать американское общество, вернуть ему прежний драйв, своим словоблудием, противоречивыми, незавершёнными полумерами, так напоминающими демагогический стиль Горбачёва, только усугубил растерянность американцев. Впрочем, его противники из стана демократов вносят гораздо больший вклад во всеобщую шизофрению. И вот уже сеансы массового эксгибиционизма политической элиты приводят к саморазоблачению давно свихнувшейся на извращениях творческой богемы Голливуда — «казус Вайнштейна». Не то чтобы американские граждане не знали обо всём этом, но раньше прелести лицемерной демократии были в тени и купировались растущими доходами, а тут их принялись выставлять под софиты на фоне экономической стагнации и социально-политической депрессии.

Президент-сумасброд, воротилы «Уолл-стрит», продавшие национальную мечту, политиканы-трикстеры, запутавшиеся в собственной лжи, и физиономия Харви как новое лицо Голливуда… не удивительно, что первая рефлексивная реакция на подобное — «смыть это всё». Так и звучит композиция американского металл-бэнда 5FDP, которая приведена Сурковым в нашумевшей статье как один из признаков распада «цветущей сложности» западной цивилизации. Тем, кому покажется неубедительной ссылка на музыкальную группу, стоит вспомнить, какой эффект в позднем СССР вызвали чеканные призывы рок-группы «Кино» к переменам.

Но признавая, что «сложнейший демократически-олигархический организм» Pax Americana может не выдержать всплеска социального протеста разочаровавшихся в лживых ценностях, автор почему-то принимается доказывать, что лицемерие в принципе свойственно человеческому обществу и неизбежно. Такой набор пошлостей тем более удивителен, что он оставляет незамеченным тот факт, что Запад направляет весь свой гнев на Россию. Почему? — раз все вокруг лицемеры и отличаются только набором эвфемизмов, табу, клише и двусмысленных лозунгов, то никакого отличия Запада от России нет, и мы должны легко присоединиться к западному миру.

Но нет! США готовы сотрудничать даже с Китаем, который экономически представляет гораздо большую угрозу западному капиталу, но только не с русскими. В этом вопросе до сих пор кроется загадка для современной политической элиты России, которая продолжает питать иллюзии нормальных отношений с Западом.

Когда в тихом белградском ресторанчике пытаешься обхитрить трикстера Волкера, играя изяществом формулировок и хитроумными ходами, то недостаточно различать «кризис лицемерия», если при этом ты не видишь (или хотя бы не чувствуешь) никакой радикальной альтернативы. Размышляя в парадигме «весь мир — ложь» и «всё в человечестве ложно», мы помогаем запутавшемуся было в собственной лжи трикстеру вновь выкрутиться, ставя между ним и собой знак равенства. Если между Библией и «Фейсбуком» нет качественной разницы, то тогда трикстер вечный триумфатор, а ложь долларовой системы может многократно перезагружаться, продолжая паразитировать на остальных народах. Но это не так. И как раз сейчас мы наблюдаем, что очередная попытка перезагрузки США оказывается безуспешной.

Да, истина недостижима и невыразима в двоичной системе, но она существует, и её можно приоткрыть даже в земной жизни. Справедливость не осуществима здесь в абсолюте, но как идеал и принцип она вполне может и должна стать ориентиром и базисом для всех сторон жизнедеятельности человечества. Жизнь не бессмысленная игра, а борьба с низменным ради достижения всеобщего совершенства, познания той самой истины. Герой и победитель — не тот, кто обхитрит и обманет, а кто пожертвует собой ради ближнего. Обман возможен, но как вынужденный приём в борьбе, а не как самоцель.

Помимо героических типажей Ахиллеса и Одиссея есть русский тип героя — Василий Тёркин: в нём мудрость сочетается с простодушием, сила с мягкостью, а хитрость с самопожертвованием, желание победить не превращается в зверскую жестокость. Тот же герой внушает киношному американцу, что «Сила в правде, а не в деньгах» — и это гармонично дополняется принципиальным постулатом реального русского героя Александра Невского «Не в силе Бог, а в правде». В конечном счёте ценностное уравнение сводится к тому, что правда не в деньгах (что есть прямой вызов современной цивилизации), а человек силён не грубым насилием, а стремлением к идеалу.

Циничному сознанию эти ценности покажутся наивными и пустыми, слишком идеалистическими для делового мира. На самом деле, они вполне действенны, но в отличие от ложной свободы требуют от человека духовного делания, труда над собой и самопожертвования. Да, в обычное мирное время, когда сиюминутные дела и материальные успехи поглощают человека, лишь немногие могут отказаться в пользу настоящих ценностей. Однако в моменты истины, в те самые критичные эпизоды истории, когда карточный домик порочной цивилизации рушится и самим его обитателям так хочется «смыть всё» в канализацию истории, идеалы созидания и справедливости оказываются самыми востребованными.

И России давно пора заявить их, провозгласить стремление к ним как альтернативу нынешнему лицемерию, назвать ложь ложью, а правду правдой. Все эти обманщики-трикстеры как огня боятся прямых и простых слов, и, наоборот, они как в масле катаются во всякого рода эвфемизмах и недоговорённостях. Когда Минские переговоры заканчиваются очередным словоблудием, это их очень даже устраивает, но как только Минобороны напрямую заявило, что США прикрывают ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что американцы воюют вместе с террористами, как тут же интернет-тролли зашлись в визге от ошибочного скриншота. Москве давно пора понять это и разговаривать на международной арене в стиле ВКС РФ.

Недостаточно слышать, как поёт Америка. Надо услышать, о чём поёт Россия:

«Я бы перед каждым колокольным боем

Духом собирался, как у алтаря.

Воскреси хорошее, погаси плохое,

Друг мой, медный колокол, в сердце у меня.

Друг мой, медный колокол, нету мне покоя,

На Земле так многим одиноко жить.

Нам сыграть суметь бы что-нибудь такое,

Чтобы нашим звоном всех объединить»

Игорь Растеряев, «Звонарь»