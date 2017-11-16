Максим Исаев, , 22:30 — REGNUM

Все большее число американских законодателей чувствуют разочарование относительно намерений госсекретаря США Рекса Тиллерсона по реформированию внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов. Все чаще они задаются вопросом о способности Тиллерсона справляться с возложенными на него обязанностями, что в конечном итоге отражается на устойчивости политической позиции госсекретаря, пишет Дан Де Люк в статье для The Foreign Policy.

Председатель Комитета Сената США по внешним делам Боб Коркер, который является одним из ближайших союзников Тиллерсона, обрушился на госсекретаря с критикой, обвинив его в неспособности осуществить реорганизацию Государственного департамента, которая в конечном итоге якобы должна привести к оптимизации численности персонала и повышению эффективности работы внешнеполитического ведомства.

«Я не думаю, что им удалось приблизиться к созданию плана, который бы отображал те реформы, которые они хотят воплотить в жизнь», — заявил Коркер.

Между тем сенаторы Джон Маккейн и Жанна Шахин направили Тиллерсону письмо, в котором выразили свои «глубокие сомнения» относительно управленческих решений госсекретаря, включая увольнение высокопоставленных должностных лиц. Действия Тиллерсона привели к тому, что Государственный департамент покинуло большинство талантливых людей, программа по найму новых кадров была сокращена, при том что ряд вакансий так и не удалось восполнить. Текущие тенденции «рисуют тревожную картину», указывают в своем письме сенаторы.

Ранее госсекретарь не раз подвергался критике относительно его методов работы в департаменте, однако критика со стороны представителей Республиканской партии до сих пор была редкостью.

Данное обстоятельство подчеркивает растущую обеспокоенность Конгресса и разочарование законодателей, связанное с управленческими решениями, принимаемыми администрацией президента США Дональда Трампа в отношении Государственного департамента, и местом, на котором в настоящий момент оказалась американская дипломатия. И все это происходит на фоне слухов о том, что Тиллерсона может заменить нынешний директор ЦРУ и бывший конгрессмен от штата Канзас Майк Помпео.

Трамп лишь усугубил ситуацию вокруг Государственного департамента, практически отстранив его от обсуждения ключевых вопросов внешней политики. Глава Белого дома мешал деятельности госсекретаря при рассмотрении дипломатического кризиса в Персидском заливе или ядерного кризиса на Корейском полуострове. Трамп поддержал увольнение из Государственного департамента десятков высокопоставленных должностных лиц, заявив в интервью Fox News, что данный вопрос касается лишь его одного.

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Тиллерсон выступил с инициативой реорганизации Государственного департамента вскоре после вступления в должность. Госсекретарь заявил о необходимости повышения эффективности работы департамента, сокращения бюрократии и избыточных должностей. Тиллерсон начал с того, что нанял консалтинговую фирму, чтобы опросить сотрудников департамента о том, что нужно предпринять для эффективной реорганизации Государственного департамента. Однако большая часть сотрудников департамента не участвовала в опросе и по этой причине может лишь строить догадки относительно дальнейших действий Тиллерсона.

Американские законодатели также не посвящены в планы госсекретаря. Маккейн и Шахин жаловались в своем письме на то, что с Конгрессом не было проведено консультаций относительно деталей плана по реорганизации Государственного департамента, Конгресс также не получил разумных доводов, которые бы смогли обосновать ряд управленческих решений Тиллерсона. Со стороны Государственного департамента ответа на критику сенаторов так и не последовало.

«Госсекретарь неоднократно заявлял, что готов добиваться любых ресурсов и проводить реформы, необходимые американским дипломатам для выполнения своей работы», — заявили в пресс-службе Государственного департамента.

Сенатор Бен Кардин заявил, что реорганизация внешнеполитического ведомства отклонилась от графика, отчасти потому, что между Государственным департаментом, Белым домом и административно-бюджетным управлением США «нет четкого разграничения полномочий», никто не может понять, кто и за что отвечает.

Кардин также подчеркнул, что Государственному департаменту потребуется много времени, чтобы оправиться от утраты лучших специалистов и тех неудач, с которыми столкнутся заменившие их новобранцы. С октября 2016 года по октябрь 2017 года количество желающих поступить на службу в Государственный департамент сократилось на одну треть. Данное сокращение вызвало беспокойство о том, что своими действиями новая администрация США лишь отпугивает перспективных специалистов.

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