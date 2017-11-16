Декларация саммита «Восточного партнерства» — под угрозой срыва

Брюссель, , 21:43 — REGNUM Итоговая декларация саммита «Восточного партнерства», который состоится 24 ноября в Брюсселе, оказалась под угрозой срыва по причине карабахской проблемы. До сих пор официальные Ереван и Баку не договорились о формулировках, относящихся к конфликту, в то время как остальной текст документа полностью согласован. Об этом сообщает «Радио Свобода».

15 ноября послы всех 28 стран — членов Евросоюза согласовали всю декларацию, кроме одного абзаца, который касается региональных конфликтов. Страны — члены ЕС пропустили эту часть, поскольку Армения и Азербайджан хотят включить в текст формулировки, относящиеся к Нагорному Карабаху, которые явно противоречат друг другу. По сути, декларация готова, и лишь Армения и Азербайджан все еще борются за формулировки, касающиеся Карабаха.

Два года назад, опять-таки из-за разногласий по карабахскому вопросу, принятие декларации также оказалось под угрозой срыва. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, не сумев продвинуть предпочтительные для Баку формулировки, отказался от участия в саммите, а министр иностранных дел этой страны Эльмар Мамедъяров на протяжении нескольких часов не подписывал декларацию и даже покинул зал заседаний, оставив лидеров Евросоюза в неопределенности.

Европейские дипломаты на условиях анонимности сообщили РСЕ/РС, что на этот раз во избежание подобного сценария развития событий Брюссель решил поименно не выделять существующие конфликты и ограничиться общей формулировкой.

Ранее в распоряжении СМИ оказался предварительный вариант декларации, где, конкретно не указывая на ту или иную проблему, есть призыв активизировать усилия по мирному урегулированию конфликтов на основе принципов и норм международного права.

«Урегулирование конфликтов, построение доверия и добрососедские отношения имеют ключевое значение для экономического и социального развития», — говорится в документе.

Против каких именно формулировок выступают Азербайджан и Армения или что пытаются изменить, остается неясно.

Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян сообщил, что «переговоры по этому вопросу все еще продолжаются, поэтому подробности он сообщить не может».

Два года назад, после саммита в Риге, министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян сообщил некоторые подробности. По его словам, Баку выступал против того, чтобы в совместной декларации были указаны заявления руководителей стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — России, США и Франции по карабахской проблеме, в которых закреплено, что конфликт должен быть урегулирован на основе принципов неприменения силы или угрозы её применения, территориальной целостности и права на самоопределение.

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