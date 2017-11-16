Пучдемон: В сложившейся ситуации у Каталонии нет будущего в составе Испании

Брюссель, , 21:30 — REGNUM У Каталонии нет будущего в составе Испании при условии сохранения сложившейся ситуации, заявил 16 ноября бывшей глава женералитетаКарлес Пучдемон в эфире «Шоу Алекса Салмонда» на RT UK.

«При такой ситуации у Каталонии нет будущего в составе Испании», — сказал Пучдемон.

По его мнению, вопрос единства для премьер-министра Испании МарианоРахоя является не политическим, а религиозным.

Бывший глава правительства Каталонии считает, что отношение Мадрида к ситуации вокруг Каталонии свидетельствует о неспособности испанских властей признать возможность того, что Испания может стать другой в будущем.

Пучдемон обратился к ООН, ЕС и Испании с просьбой встретился с его правительством, чтобы разрешить сложившийся политический кризис. Он считает, что его коллеги не являются преступниками.

«Никто не просит свободы для преступников. Мы не преступники, мы — законные представители Каталонии», — сказал Пучдемон.

Он также призвал жителей Каталонии к мирному сопротивлению Мадриду и заявил, что демократия восторжествует.

Бывший глава женералитета также прокомментировал день референдума. Он сказал, что 1 октября стал днем победы Каталонии над репрессиями Мадрида.

«Я и представить не мог, что демократическое государство, член ЕС, решится на такое… Реакция правительства для меня стала первым свидетельством того, что Мадрид готов прибегнуть к насилию и репрессиям, чтобы остановить демократическую революцию», — сказал Пучдемон.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября Пучдемон заявил, что всегда был готов рассмотреть разные варианты выстраивания отношений с Испанией. Он добавил, что не придерживается лозунга «независимость или смерть».

По мнению бывшего главы женералитата, до сих пор существует альтернатива независимости Каталонии.

Читайте ранее в этом сюжете: Пучдемон: У независимости Каталонии есть альтернативы