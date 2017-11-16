Раскрыты документы, свидетельствующие о помощи Польше в 1944—45 гг. от СССР

Москва, , 20:23 — REGNUM Министерство обороны Российской Федерации опубликовало массив исторических документов из фонда Центрального архива, которые касаются материальной помощи Советского Союза, оказанной Польше в период 1944—1945 годов. Документы публикуются на сайте Министерства обороны РФ сегодня, 16 ноября.

Среди опубликованных документов есть соглашение между советским военным командованием и временным правительством Польши об использовании оборудования германских предприятий, расположенных на польской территории. По этому соглашению, все заводы на территории Польши «передавались полякам, их демонтаж и вывоз строго запрещался».

Есть документы, которые содержат сведения о помощи населению освобожденных польских территорий продовольствием, медикаментами, топливом. В период с марта по ноябрь 1945 года советское правительство передало населению Польши и на посевную кампанию продовольствия и фуража на сумму более 1,5 млрд рублей в ценах 1945 года.

Множество документов свидетельствует о том, что советские войска и гражданские специалисты занимались восстановлением железных дорог и мостов, разрушенных немецкими оккупантами.

Отдельный массив документов посвящен передаче полякам в период весенне-посевной кампании 1945 года посевного материала.

Документы свидетельствуют, что СССР за второй и третий кварталы 1945 года передал Польше более 130 тыс. тон продовольствия, 20 тыс. тонн хлопка, 100 тыс. тонн крупных кож, а также 2 тыс. грузовых автомобилей.

На нужды польских рабочих из ресурсов Белорусских и Украинского фронтов было передано более 8 тыс. тонн мяса.

«Отражены беспрецедентные объемы переданных Польше денежных средств, число привлеченных к восстановлению народного хозяйства страны советских военных и гражданских специалистов», — подчеркивает Министерство обороны Российской Федерации.

Отмечается, что ранее все эти документы никогда не публиковались в открытых источниках.

Уточняется, что документы опубликованы в рамках мультимедийного проекта «Память против забвения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июля Минобороны РФ опубликовало массив уникальных архивных документов 1944—45 годов об освобождении Польши от нацистов.

При этом так называемый Польский институт национальной памяти заявил, что опубликованные документы об освобождении территории Польши якобы «фальсифицируют историю».