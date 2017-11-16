Премьер-министр Ливана находится в Саудовской Аравии «по собственной воле»

Эр-Рияд, , 19:46 — REGNUM Заявивший о своей отставке премьер-министр Ливана Саад Харири находится в Саудовской Аравии «по своей собственной воле» и может покинуть страну, как только пожелает, заявил глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, 16 ноября сообщает KUNA.

Возвращение Харири в Ливан «зависит только от его желания и его оценки ситуации, связанной с безопасностью» на родине, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии на пресс-конференции в Эр-Рияде со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

В МИД Саудовской Аравии подчеркнули, что движение «Хезболла» является «инструментом в руках иранского Корпуса Стражей Исламской революции» и причиной кризиса в Ливане.

«Хезболла» угрожает стабильности как в Ливане, так и во всем регионе, данное движение используется Тегераном для расширения своего влияния, добавил глава МИД Саудовской Аравии.

Напомним, 4 ноября, находясь в Саудовской Аравии, премьер-министр Ливана объявил о своей отставке. Президент Ливана Мишель Аун заявил, что не может принять отставку Харири, пока тот не вернется обратно в Ливан. В среду, 15 ноября, Аун заявил, что власти Саудовской Аравии задержали премьер-министра.

Как сообщало ИА REGNUM, Харири намерен посетить Францию в течение ближайших 48 часов, после чего вернется в Ливан.

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