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Рогозин приветствует возобновление переговоров по Приднестровью

Политика

Вице-премьер РФ принял в Москве президента ПМР Красносельского

Москва, 16 ноября 2017, 19:14 — REGNUM  В Москве приветствуют возобновление деятельности формата «5+2» по урегулированию молдавско-приднестровского конфликта. Об этом заявил на встрече в Москве с президентом ПМР Вадимом Красносельским спецпредставитель президента России по Приднестровью, вице-премьер Дмитрий Рогозин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Рогозин сказал, что диалог необходим для решения практических вопросов, оказывающих влияние на жизнь рядовых граждан Приднестровья и Молдавии.

Красносельский в свою очередь подчеркнул, что Приднестровье неизменно открыто для диалога. «Его реализация на любой площадке крайне важна. Наше стремление к нахождению взаимоприемлемых решений системно. Мы постоянно предпринимаем попытки поступательного движения навстречу и рассчитываем на встречное движение», — сказал президент ПМР.

Оба собеседника выразили надежду на активизацию переговорного процесса в связи с запланированной на 27−28 ноября встречей участников «Постоянного совещания…» в Вене.

Как сообщало ИА REGNUM, новый раунд переговоров по молдавско-приднестровскому урегулированию в формате «5+2» состоится в Вене 27−28 ноября после почти полутора лет простоя в переговорах.

Читайте ранее в этом сюжете: Не прошло и полтора года: в Вене состоится встреча «5+2» по Приднестровью

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Приднестровское урегулирование

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