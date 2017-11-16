Рогозин доложил Путину о постройке новых ракетоносцев Ту-160М2

Москва, , 18:46 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с вице-премьер России Дмитрием Рогозиным. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи Рогозин доложил президенту Путину о ходе строительства сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М2.

Рогозин напомнил, что ранее Путин принял решение об укреплении российской ядерной триады, в том числе её воздушного компонента. Для этого было принято решение возобновить производство на новой технической и технологической основе нашего стратегического ракетоносца Ту-160.

По словам вице-премьера, сегодня, 16 ноября, в дни, когда в Казани Казанский авиационный завод, Казанское авиационное объединение имени С.П.Горбунова празднует свое 90-летие, произошла выкатка из цеха созданного из задела самолёта Ту-160М2.

Это означает, что завод справился со сложнейшей задачей по восстановлению утраченного ранее производства, включая электронно-лучевую сварку и работу по титану.

«Это новое радиоэлектронное бортовое оборудование. На самарском заводе «Кузнецов» было воссоздано, тоже на новой основе, производство двигателя НК-32 второй серии», — рассказал Рогозин.

Первый Ту-160М2 уже был передан на летные испытания, сообщил вице-премьер. Первый полет запланирован на февраль 2018 года.

В 2019 году планируется создать и начать испытание новых самолетов Ту-160М2, собранных «из руды» (без использования старых заделов). Серийные поставки должны начаться в 2023 году.

«Ну что ж, отлично. Поздравляю авиастроителей и думаю, что порадуем Министерство обороны. Это именно Минобороны настаивало на возобновлении этой версии «Ту-160» на новой базе, в общем оправдавшего себя носителя, самолёта, сверхзвукового самолёта. Отлично. Поздравляю», — сказал Путин.