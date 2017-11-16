Порошенко отметил день морпехов в Мариуполе и призвал сотрудничать с НАТО

Мариуполь, Украина, , 20:46 — REGNUM Сегодня, 16 ноября, президент Украины Петр Порошенко прибыл с рабочей поездкой в прифронтовой г. Мариуполь (Донбасс). Глава Украины выступил перед украинскими военными во время торжеств по случаю Дня морской пехоты Украины.

«Сегодня, в День морской пехоты, я хотел бы подчеркнуть, что морские пехотинцы всегда были, есть и будут гордостью Вооруженных сил Украины, гордостью украинского народа, гордостью украинского государства. Доброй славы вы себе нажили в настоящих боях с реальными врагами нашего государства, когда вы одними из первых вступили в бой с «российскими гибридными войсками». В новых местах дислокации быстро доукомплектовались личным составом, вооружением и военной техникой, организовав боевое обучение подразделений, стали на защиту приморского направления», — сказал Порошенко.

Морпехи освободили Мариуполь

Он напомнил, как поднялась «фейсбучна буря», когда морская пехота Украины входила в Мариуполь.

«И как сейчас всенародной любовью пользуются морские пехотинцы, прочно и твердо защищая морские рубежи нашей страны от «российских захватчиков». Это правда. Стоит только заговорить о морской пехоте Украины, первая ассоциация, которая возникает, — Мариуполь. Ваша роль в защите украинского юго-восточного форпоста является главной и определяющей», — подчеркнул президент Украины.

Морпехов готовят по стандартам НАТО

«Перед командованием ВМС Украины и личным составом морской пехоты стоят новые задачи, которые направлены на дальнейшее наращивание нашего боевого потенциала. В сравнении с прошлыми годами качество обучения морской пехоты существенно выросло. … Мы должны и дальше сотрудничать с нашими иностранными партнерами, осваивать их лучший опыт, используя помощь военных инструкторов США, Великобритании и других стран Североатлантического альянса. Кстати, много чему наши иностранные коллеги учатся и у нас — морских пехотинцев и других военнослужащих ВСУ. Обучаются тому, чему нас научила сама жизнь, военная жизнь. Я требую и дальше углублять международное сотрудничество, направленное на совершенствование мастерства и достижение нашей совместимости с подразделениями стран — членов НАТО», — добавил Порошенко.

Морпехи получат танки, БМП и катера

Глава государства обещает и дальше повышать боевую мощь подразделений морской пехоты.

«В следующем году мы завершим перевооружение танкового батальона бригады морской пехоты с переводом на танки Т-80. Еще один батальон морской пехоты вооружим модернизированными боевыми машинами пехоты. Тут, в Мариуполе, в других точках плечом к плечу с морпехами несут военную службу и моряки-пограничники. На протяжении последних лет мы улучшили их техническое оснащение. На постах технического наблюдения установлены современные системы освещения надводной обстановки. В подразделения поступили новые боевые корабли, которые я сегодня осмотрю», — рассказал Порошенко.

Также украинских морских пехотинцев активно поздравляют в соцсетях.

Кроме того, главред украинского издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов опубликовал на своей странице в Фейсбук отрывок интервью украинского воина.

«Это надо читать для мотивации — потрясающий текст! Сегодня День морской пехоты, и почитайте впечатляющее интервью с уникальным Воином и Гражданином — участником боя на опорном пункте «Дерзкий» 20 марта 2016 года: «Я работал аналитиком рынка зерновых на аграрной бирже, в кабмине, в министерстве сельского хозяйства и видел в глобальных масштабах, как там воруют не просто чемоданами, а составами. Хотя я верю, что когда-то это изменится. Ведь мне тоже было наплевать, что тут происходит, когда я жил на Закарпатье, у меня был бизнес — и больше ничего не интересовало. Но сейчас у каждого своя война: у кого-то патриотическая против россиян, у кого-то война с собой, кто-то от проблем убежал. У меня тоже своя, и какая-то часть в ней — это самонаказание за то, что раньше я был достаточно безразличным», — пишет Бутусов.

Напомним, с 2014 года 372 морских пехотинца Украины награждены государственными наградами, из них 26 — посмертно. Ранее сообщалось, что в августе американские военные приступили к строительству военно-морского оперативного центра на базе украинских ВМС в Очакове (Николаевская область). По заявлениям американской стороны, все построенные объекты поступят в распоряжение украинских моряков. Из центра будет осуществляться оперативное управление действиями украинских военно-морских сил на учениях и, в случае необходимости, в боевой ситуации.

Работы ведутся в рамках программы по оказанию военной помощи (Foreign Military Construction Sales, FMCS), строительство осуществляет первый мобильный строительный батальон морской пехоты США (NMCB 1), так называемые Seabees (морские пчелы).

«Начало строительства на Украине является значительным достижением для NMCB 1. Наша способность поддержать в максимальной степени стремление Украины в Европу имеет стратегическое значение. Результатом станет улучшение инфраструктуры принимающей стороны, повышение ее обороноспособности, укрепление наших отношений и новые возможности для организации обучения», — сказал представитель Seabees младший лейтенант Джейсон Макги.