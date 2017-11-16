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Войска Сирии отбили крупную атаку террористов в провинции Хомс

Политика

Террористы напали на позиции правительственных войск вблизи города Эс-Сухне

Войска Сирии отбили крупную атаку террористов в провинции Хомс
Иллюстрация: Минобороны России
Сирия

Дамаск, 16 ноября 2017, 18:00 — REGNUM  Правительственные силы Сирии при поддержке авиации отразили крупную атаку боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на востоке провинции Хомс, 16 ноября сообщает Fars News.

Террористы напали на позиции правительственных войск вблизи города Эс-Сухне. Несколько террористов были ликвидированы, остальным пришлось отступить.

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Кроме того, самолеты ВВС Сирии провели повторные воздушные удары по позициям боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), раположенным к юго-востоку от города Эс-Сухне и к западу от насосной станции Т2, уничтожив несколько баз и военных транспортных средств ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, в начале августа 2017 года сирийские военные вытеснили боевиков из стратегически важного города Эс-Сухне и взяли под контроль окрестности города. Боевиков удалось выбить из города после напряженных боестолкновений, продолжавшихся несколько часов. В ходе операции правительственных сил боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понесли большие потери.

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Война в Сирии

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