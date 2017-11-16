Русский предатель получил пять лет тюрьмы за шпионаж для Украины

Симферополь, , 17:39 — REGNUM Задержанный год назад в Севастополе российский диверсант, тайно сотрудничавший с украинскими спецслужбами Дмитрий Штыбликов, получил пять лет тюрьмы строгого режима, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Штыбликов вместе с двумя другими участниками украинской спецоперации — в частности, 16 ноября Севастопольский городской суд приговорил Штыбликова по четырём статьям Уголовного кодекса, суммировав наказание и вынеся приговор с учётом досудебного соглашения. В колонии строгого режима преступник отсидит четыре года с учётом засчитанного года, проведённого им в СИЗО. Также суд оштрафовал Штыбликова на 200 тысяч рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа 2016 года ФСБ России сообщило о ликвидации агентурной сети разведки министерства обороны Украины. При задержании террористов в результате огневого контакта погиб сотрудник ФСБ.

В организации готовящихся терактов обвинили жителя Запорожской области Евгения Панова, признавшего себя сотрудником ГУР МО Украины, и зарегистрированного в Евпатории Андрея Захтея. Затем, в ноябре 2016 года, были задержаны ещё три предполагаемых диверсанта — Дмитрий Штыбликов, Алексей Бесарабов и Владимир Дудко.

Во время следствия часть подозреваемых находилась под арестом в Москве, но в феврале 2017 года Панова и Захтея вернули в Крым. По информации ФСБ, диверсанты планировали произвести серию взрывов на объектах Черноморского флота в Севастополе.

Позже стало известно, что Захтей и Штыбликов дали показания, подтвердив версию следствия о подготовке украинской разведкой серии взрывов в Крыму. Преступники подписали досудебные соглашения и признали вину с целью получения минимального наказания.

Дмитрий Штыбликов позиционировался украинскими средствами массовой информации журналистом, директором международных программ украинского аналитического центра «Номос». В Крыму же его запомнили в роли ярого противника размещения Черноморского флота в Севастополе. В одном из своих интервью в 2009 году будущий диверсант с сожалением констатировал, что НАТО в случае «российской агрессии» вряд ли возьмётся защищать Крым.

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