Эрдоган прибудет в Сочи 22 ноября на саммит по Сирии

Анкара, , 17:32 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Сочи 22 ноября с девятидневным визитом для участия в трехстороннем саммите между Россией, Турцией и Ираном по урегулированию военно-политического конфликта в Сирии, пишет 16 ноября газета Milliyet.

Эрдоган также встретится с президентом России Владимиром Путиным.Ожидается, что в заседании примет участи приедет Ирана Хасан Рухани.

Отметим, в этом году президенты России и Турции встретятся шестой раз.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в Сочи прошла встреча Путина и Эрдогана. Встреча «с глазу на глаз» длилась более четырех часов, после чего к переговорам подключились представители различных ведомств России и Турции.

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По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в ходе переговоров лидеры двух стран провели ревизию двухсторонних отношений и обсудили вопросы урегулирования ситуации в Сирии.

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