Четверг, 16 Ноября 2017 года
18:35:08 МСК

Эрдоган прибудет в Сочи 22 ноября на саммит по Сирии

Политика

В Сочи состоится трехсторонний саммит России, Ирана и Турции

Анкара, 16 ноября 2017, 17:32 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Сочи 22 ноября с девятидневным визитом для участия в трехстороннем саммите между Россией, Турцией и Ираном по урегулированию военно-политического конфликта в Сирии, пишет 16 ноября газета Milliyet.

Эрдоган также встретится с президентом России Владимиром Путиным.Ожидается, что в заседании примет участи приедет Ирана Хасан Рухани.

Отметим, в этом году президенты России и Турции встретятся шестой раз.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в Сочи прошла встреча Путина и Эрдогана. Встреча «с глазу на глаз» длилась более четырех часов, после чего к переговорам подключились представители различных ведомств России и Турции.

Читайте также: Песков раскрыл содержание переговоров Путина и Эрдогана

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в ходе переговоров лидеры двух стран провели ревизию двухсторонних отношений и обсудили вопросы урегулирования ситуации в Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин и Эрдоган общались в Сочи более четырех часов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить