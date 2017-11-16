Президент Литвы расскажет в Швеции о «защите жителей от лжи»

Вильнюс, , 17:22 — REGNUM Президент Литвы Даля Грибаускайте отправляется в Гетеборг, в Швецию, где примет участие в саммите ЕС, сообщили ИА REGNUM сегодня, 16 ноября, в канцелярии президента Литвы.

Цель этой встречи — «укрепить социальную безопасность жителей Европы», поэтому лидеры стран будут решать, какие меры должны предпринять страны-члены, чтобы сократить социальную изоляцию, побороть безработицу, гарантировать лучшие условия работы.

Во всем ЕС с риском нищеты и социальной изоляции сталкиваются 23% жителей. В Гетеборге будет подписана декларация об укреплении социальных прав, которая поможет гарантировать большее количество средств на социальные нужды в новом многолетнем бюджете ЕС.

«В Швеции лидеры стран ЕС также обсудят вопросы просвещения, укрепления культурной политики ЕС, борьбы с антиевропейской пропагандой. Президент представит лидерам ЕС опыт нашей страны в сфере борьбы с фейковыми новостями, также инициативы гражданских СМИ Литвы, защищающие информационное пространство и укрепляющие устойчивость жителей ко лжи», — говорится в сообщении пресс-службы Грибаускайте.

Лидеры также будут договариваться по поводу повышения финансирования программы по обмену студентов Erasmus и рассмотрят возможность вовлечь в эту программы учителей. С 1999 года программой Erasmus воспользовались более 40 тыс. литовских студентов и 16 тыс. преподавателей.