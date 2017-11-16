В Грузии усмотрели признаки «нового сезона борьбы против президента»

Тбилиси, , 17:30 — REGNUM Администрация президента Грузии встревожена той информацией, которую предоставила СМИ Специальная служба государственной охраны, и видит в ней «признаки нового сезона борьбы против президента». Соответствующее заявление сделал начальник администрации президента Георгий Абашишвили.

Ранее грузинское информагентство «Интерпрессньюс» на основании полученного на его запрос ответа распространило информацию о расходах на содержание дворца президента, произведенных в 2015—2016 году. Согласно выданным Специальной службой государственной охраны данным, на эти цели за два года было потрачено более 4,5 млн лари (100 млн рублей — прим. ИА REGNUM ).

«Представленые расходы произведены службой государственной охраны, а не администрацией президента. Соответственно, эти цифры стали для нас полным сюрпризом. Так же, как и все общество, нас очень интересует эффективность каждого тетри (грузинская разменная монета — прим. ИА REGNUM ), потраченного на службу охраны. Что касается политической составляющей, институт президента — единственный высший политический институт, который не контролируется «Грузинской мечтой». Соответственно, думаю, обществу ясно, откуда все это исходит, куда идет и какими мотивами продиктованы эта информация, анализ и оценки», — заявил Георгий Абашишвили.

Напомним, проблемы в отношениях между президентом Георгием Маргвелашвили и правящей партией «Грузинская мечта» начались вскоре после президентских выборов, после того, как Маргвелашвили решил перейти на работу в президентский дворец и избрал своим советником брата одного из тогдашних лидеров «Единого национального движения» Михаила Мачавариани — Вано Мачавариани. За это его подверг критике тогдашний премьер-министр Бидзина Иванишвили. В дальнейшем отношения между правительством и президентом периодически обострялись. Особенно это проявлялось в период, когда премьером был Ираклий Гарибашвили. Очередным этапом обострения стало составление, обсуждение и принятие изменений в Конституцию Грузии, когда президент открыто выступил оппонентом авторов законопроекта. Георгий Маргвелашвили применил к законопроекту вето, но парламент преодолел его. И перед выборами в органы местного самоуправления президент все же подписал конституционный законопроект, объяснив это нежеланием дестабилизации обстановки в стране.

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