Украина наряду с православным отметит и католическое Рождество

Киев, , 17:10 — REGNUM Украинский парламент сделал выходным днем 25 декабря в связи с празднованием Рождества Христова в западной традиции. За соответствующий проект внесения изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно праздничных и нерабочих дней (№5496) проголосовали 238 народных депутатов.

Таким образом, на Украине будут дважды отмечать Рождество Христова (25 декабря и 7 января). Кроме того, Рада одобрила правку спикера парламента Андрея Парубия об отмене выходного дня 2 мая и переименовании Дня солидарности трудящихся в День труда.

В пресс-службе Рады пояснили, что одним из основополагающих прав человека, гарантированных международными договорами (статья 18 Международного пакта о гражданских и политических правах, статья 9 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод) и национальным законодательством Украины (статья 35 Конституции Украины, статья 3 Закона Украины «О свободе совести и религиозные организации»), является право на свободу мысли, совести и религии, которое включает свободу исповедовать свою религию, а также выполнения и соблюдения религиозной практики и ритуальных обрядов. Согласно статье 5 указанного выше Закона, государство защищает права и законные интересы религиозных организаций, принимает к сведению и уважает традиции религиозных организаций. Государство должно не только воздерживаться от вмешательства в деятельность религиозных организаций и реализацию гражданами права на свободу мысли, совести и религии, но и принимать активные меры для обеспечения их прав.

Согласно статистическим данным департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины (отчет о сети церквей и религиозных организаций в Украине по состоянию на 01.01.2016 г. ), около 23 172 действующих религиозных православных, греко-католических и других христианских общин отмечают Рождество Христово 7 января по юлианскому календарю.

Вместе с тем на сегодня в Украине насчитывается около 11 000 религиозных католических и протестантских общин, что составляет около 30% от всех религиозных организаций Украины, которые празднуют Рождество Христово по григорианскому календарю, то есть 25 декабря.

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что введение Радой двойного празднования Рождества Христова позволит Украине оторваться от «московских календарей и российских имперских стандартов».

Турчинов отметил, что Украина будет праздновать Рождество Христово «вместе со всем цивилизованным миром, согласно календаря, по которому мы живем».

Кроме того, установление выходного дня 25 декабря поддержала фракция «Радикальной партии».

«Надо уважать людей труда, которые поднимают экономику. Кроме того, День труда — это не просто праздник трудящихся. Это день воссоединения семей, потому что дети едут к родителям, чтобы помочь картошку сажать в деревне. А вы хотите лишить возможности украинцев объединить семьи. Вы выгнали людей на заработки за границей за 300 евро, что мужчины не видят своих жен до пяти лет. И еще хотите лишить права трудящихся уважать их на государственном уровне», — сказал депутат, лидер фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко.

При этом Ляшко пообещал защищать празднование на Украине Международного женского дня — 8 марта и Дня Победы.

«Мы за то, чтобы в Украине праздновали Международный женский день 8 марта, так как только импотенты могут забрать у женщин этот праздник. Также мы за то, чтобы остался Праздник Победы, чтобы почтить ветеранов и погибших, которые освободили страну от фашистов. Это большое надругательство забирать этот праздник. К исторической памяти и миллионам павших украинцев надо относиться с уважением», — рассказал Ляшко.

В то же время первый вице-спикер Верховной Рады, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Геращенко призвала раду отменить перенос праздничных дней с выходных на понедельник.

«25 декабря — Рождество. 2 мая — рабочий день! 238 вменяемых депутатов за! Считаю, что у нас еще надо отменить как выходной 8 марта, это День международной солидарности женщин, и он должен быть Днем нашей солидарности, а не «днем гвоздик». Также полностью поддерживаю позицию Игоря Грынива о необходимости отмены нормы о переносе праздничных дней с выходных на понедельник. Воюющая страна со слабой экономикой не может себе позволить роскошь 100 дней из 365 гулять», — пишет Геращенко.

«Принятые сегодня изменения в календарь государственных праздников — важный шаг на пути к его упорядочению. Следующим должно стать принятие целостного закона, который подготовил Украинский институт национальной памяти», — написал в Фейсбуке директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Директор Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук предположил, что голосование за празднование католического Рождества является выполнением Турчиновым его обязательств перед американским баптистским лобби.

«Рада сделала католическое Рождество выходным днем. Это, надеюсь, все обязательства Турчинова перед американским баптистским лобби? Или еще баптизм он обещал официальной религией Украины сделать?», — написал Корнейчук.

«Стоп, а как там с празднованием католической Пасхи?» — интересуется украинский политолог Петр Олещук.

«Только что парламент отменил 2 мая, как выходной день, альтернативно сделав 25 декабря выходным. Тем самым был внесен элемент справедливости относительно двух основных религий в Украине. Это был логичный компромисс, чтобы не увеличивать количество выходных дней. Совдеповских выходных станет меньше», — пишет советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

Напомним, соответствующий законопроект о праздновании 25 декабря был внесен в Раду в декабре 2016 года и одобрен профильным комитетом. Ранее председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий прогнозировал, что большинство народных депутатов поддержат законопроект, и выходной 25 декабря может появиться в текущем 2017 году.