Минюст: Девять иностранных СМИ могут стать иностранными агентами в РФ

Москва, , 17:00 — REGNUM Министерство юстиции Российской Федерации подтвердило информацию об отправке девяти уведомлений иностранным средствам массовой информации, работающим на территории России, о том, что они могут быть признаны иностранными агентами. Соответствующее заявление распространила сегодня, 16 ноября, пресс-служба Минюста РФ.

Сообщается, что 15 и 16 ноября Минюст направил уведомления в адрес следующих СМИ: «Голоса Америки», «Кавказ. Реалии», «Крым. Реалии», «Сибирь. Реалии». Кроме того, уведомления о возможном признании иностранными агентами направлены в адрес портала «Idel. Реалии», телеканала «Настоящее Время», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС)», татаро-башкирской службы «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi) и проекта «Фактограф».

В министерстве пояснили, что в ближайшее время могут вступить в законную силу принятые 15 ноября Государственной думой России поправки в законодательство РФ. В этих поправках речь идет о признании иностранными агентами средств массовой информации зарубежных государств, которые работают на территории России.

Ожидается, что принятые Госдумой поправки будут рассмотрены Советом Федерации 22 ноября. Затем их ещё должен подписать президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские власти вынуждены давать зеркальный ответ на действия американских властей, которые фактически принудили российский телеканал RT зарегестрироваться в США в качестве иностранного агента. Это беспрецедентное явление, так как ранее ни одно иностранное СМИ на территории США никогда не регстрировалось иноагентом, потому как в Америке, до последнего времени, уважали свободу слова.