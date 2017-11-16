Рамзан Кадыров призвал расстреливать вербовщиков террористов

Грозный, , 16:57 — REGNUM Вербовщики, которые вовлекают в террористическую деятельность новых членов НВФ, гораздо более вредны, чем сами террористы. Наказание за их деятельность должна быть ужесточена. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя принятый Госдумой РФ в первом чтении закон проект, предусматривающий усиление наказания за вербовку в террористические организации.

«Вербовщик или вербовщики должны получить более строгое наказание, чем террорист, приведший в действие часовой механизм, или совершивший действия по захвату заложников, а также диверсии», — написал чеченский лидер на своей странице в Instagram.

Предугадывая возможные возражения по поводу того, что невозможно уравнять террориста и вербовщика, Кадыров заявляет, что деятельность вербовщика подобна яду, который отравляет умы людей.

«Человек, которого удалось завербовать и направить на совершение действий, повлёкших за собой десятки и сотни жертв, мог никогда этого и не сделать, если бы изверги не прожужжали все уши, не подвергли психологической обработке. Вербовщик подобен человеку, отравившему родник у истоков», — пишет глава Чечни.

Кадыров, отмечая, что является сторонником самых жестких мер в отношении вербовщиков, заявил о необходимости введения смертной казни для них.

«Вот его-то как раз можно было и приговорить к расстрелу, ибо он, в отличие от смертника, хочет жить, а не идет сам на смерть», — подчеркнул глава Чечни.