Лавров: Слова Мэттиса о законности присуствия войск США в Сирии — абсурд

Москва, , 16:47 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал абсурдным заявление министерства обороны США о том, что американские войска находятся на территории Сирийской Арабской Республики якобы на основании решения Организации Объединенных Наций. Такое заявление Лавров сделал сегодня, 16 ноября, в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Аргентины Хорхе Фори.

Лавров напомнил, что министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что якобы существует решение Совета Безопасности ООН, которое позволяет Вашингтону держать американские войска на территории Сирийской Арабской Республики.

«Мы незамедлительно поинтересовались в Госдепартаменте, какие конкретно решения имеются в виду. Нам что-то невнятное ответили, и отвечающий явно понимал абсурдность заявлений о наличии якобы легитимных оснований для нахождения Вооружённых сил США в Сирии», — рассказал Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что диалог на эту тему продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на Смоленской площади удивлены заявлением главы Пентагона Мэттиса о том, что у США якобы есть мандат Совбеза ООН на размещение американских войск в Сирии.

Напомним, 14 ноября Мэттис безапелляционно заявил, что у Всемирная организация якобы разрешила США входить на территорию Сирии, так как принимались резолюции против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Дело в том, что США вторглись в Сирию не имея на то никаких оснований и прямо поддерживают так называемую вооруженную оппозицию, которая представляет из себя банды боевиков.