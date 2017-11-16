Киргизия расторгла соглашение о техпомощи Казахстана на 6 млрд рублей

Бишкек, , 16:14 — REGNUM Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал документы о денонсации договора о предоставлении технической помощи от Казахстана на сумму в $100 млн (6,02 млрд рублей), предназначенной для адаптации Киргизии к требованиям Евразийского экономического союза. Об этом сообщила пресс-служба главы государства сегодня, 16 ноября.

Министерству иностранных дел поручено уведомить казахстанское правительство о расторжении киргизской стороной соответствующего соглашения и сопутствующих протоколов.

ИА REGNUM напоминает, что 7 ноября 2014 года президенты Алмазбек Атамбаев и Нурсултан Назарбаев договорились об оказании Казахстаном технической помощи Киргизии на сумму $100 млн, которая должна была способствовать более быстрой реализации мероприятий «дорожной карты» по вступлению Киргизии в ЕАЭС.

Эти денежные средства планировалось потратить на обустройство и оснащение объектов таможенной инфраструктуры, строительство ветеринарных и фитосанитарных лабораторий, модернизацию испытательных лабораторий и иные аналогичные цели.20 октября 2017 года правительство Киргизии официально заявило о расторжении соглашение с Казахстаном о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции. При этом официальный Бишкек сослался на нерасторопность Астаны, которая за три года не выделила даже первую часть обещанного технического гранта.