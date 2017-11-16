Законопроект о Конституционном собрании внесен в Госдуму

Москва, , 16:11 — REGNUM Законопроект о Конституционном собрании внес в Госдуму депутат Госдумы Владимир Бортко (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Конституционное собрание может поручить рабочей палате в двухмесячный срок разработать проект новой Конституции.

Закрепляется, что членами Конституционного собрания являются президент РФ, все судьи Конституционного суда, председатель Верховного суда, все члены Совета Федерации, представляющие как одну из палат Федерального Собрания, так и все субъекты РФ, 100 депутатов Госдумы, назначенный палатой в соответствии с политическим и региональным составом депутатского корпуса, в том числе спикер Госдумы, а также 100 признанных специалистов по вопросам права, назначенных президентом, — всего 400 человек.

Решение о новой редакции Конституции считается принятым, если за него проголосовало не менее половины от общего числа членов Конституционного собрания. В случае если оно дважды не приняло решение об одобрении проекта в целом, действующая Конституция считается подтвержденной, а Конституционное собрание завершает свою работу, следует и документа.