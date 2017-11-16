Не прошло и полтора года: в Вене состоится встреча «5+2» по Приднестровью

Тирасполь, , 16:11 — REGNUM Новый раунд переговоров по молдавско-приднестровскому урегулированию в формате «5+2» состоится в Вене 27−28 ноября после почти полутора лет простоя в переговорах. Как передает корреспондент ИА REGNUM, австрийское председательство в ОБСЕ разослало участникам переговорного процесса приглашение на встречу.

Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев высказал удовлетворение тем, что встреча наконец состоится. «Те призывы, которые постоянно обозначали приднестровская и российская стороны, о том, что необходимо использовать международную площадку и проводить заседание в формате «5+2» без каких бы то ни было предусловий, они, наконец-то, были услышаны», — сказал Виталий Игнатьев в эфире Первого приднестровского телеканала.

«Сегодня мы можем ожидать, что это заседание пройдёт по широкому кругу тех вопросов, которые представляют актуальный интерес. И мы надеемся, что эта работа, которая будет проведена и которая ведется сегодня, она приведёт к каким-то конкретным результатам», — добавил Игнатьев.

Вице-премьер Молдавии по «реинтеграции» Георгий Бэлан в свою очередь сообщил, что в оставшееся до встречи время «будут внесены предложения по поводу повестки дня предстоящего раунда переговоров». «Предварительно, эта проблематика обсуждалась, все стороны поддержали обсуждение вопросов в рамках пакета «Берлин+», который включает по несколько вопросов от Кишинева и Тирасполя», — сказал Бэлан.

ИА REGNUM напоминает, что последняя встреча в формате «5+2» прошла в июне 2016 года при председательстве в ОБСЕ Германии. Австрийское председательство в ОБСЕ в 2017 году уже расценено как провальное с точки зрения процесса молдавско-приднестровского урегулирования.

Вместе с тем в конце октября участники переговорного процесса заявили, что очередная встреча в формате «5+2» состоится до конца ноября. Встреча, как ожидается, пройдет в рамках подготовки к министерской встрече ОБСЕ в Вене, и на ней «будет обновлена повестка дня переговоров».

Главным достижением, с которым стороны выйдут на переговоры, станет открытие моста через Днестр у села Бычок. Молдавский премьер Павел Филип отметил, что прогресс также был достигнут в вопросе апостилирования приднестровских дипломов об образовании. Продолжают обсуждаться и такие темы, как регистрация приднестровских автомобилей, обеспечение телефонной связи между Молдавией и ПМР, а также железнодорожные перевозки через ПМР.

Для Молдавии «приоритетами» остаются давно решенные вопросы, связанные с функционированием румынских школ в ПМР и доступом молдавских фермеров к сельскохозяйственным участкам на территории ПМР. В повестке также остается вопрос свободного передвижения людей, товаров и услуг между двумя берегами Днестра.

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