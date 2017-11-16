Польша планирует снести подарок СССР — Дворец культуры и науки

Варшава, , 16:01 — REGNUM Польский министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Блащак предложил снести здание Дворца культуры и науки в Варшаве, копирующего здания московских «сталинских» высоток, сообщает польский портал portalsamorzadowy. pl

Дело заключается в том, что, по словам польского министра, высотки являются подарком республике от СССР и являются символами российского и советского доминирования над польским государством.

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Министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский также заявлял ранее, что он не против сноса здания Дворца, который планируется к 100-летию независимости страны от России, которое будет отмечаться в 2018 году.

Напомним, 16 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заявила, что борьбой с символами коммунизма Польша развязала руки любителям поглумиться над историей.

Сказано это было в связи с тем, что 15 ноября стало известно о демонтаже в польском Щецине монумента Благодарности Красной Армии.