Министром транспорта Удмуртии назначен Алексей Горбачев

Ижевск, , 15:57 — REGNUM Министром транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии назначен Алексей Горбачев, который являлся исполняющим обязанности главы ведомства с апреля 2017 года. Кандидатура Горбачева прошла согласования в Минтрансе РФ, сообщает ИА REGNUM.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов утверждал, что Горбачев показал «свою эффективность» на этом посту. В частности, он снизил стоимость километра сельских дорог с 15 до 5,3 млн рублей. При этом Бречалов отмечал, что необходимости согласовывать кандидатуру министра с федеральным ведомством нет.

Алексей Горбачев родился 29 мая 1970 года. Учился в Сарапульском электротехническом техникуме, в Ижевском Государственном техническом университете и Московском Государственном техническом университете экономики, статистики и информации.

Работать начал в должности техника-конструктора на Сарапульском электрогенераторном заводе, затем замдиректора в Сарапульском МУП розничной торговли №13, получил ранг «Советник Российской Федерации 3 ранга» в Инспекции по налогам и сборам Сарапула. С 2003 по 2007 год работал начальником отдела муниципального заказа и информатизации в Управлении благоустройства и транспорта администрации Ижевска. В 2007—2009 годах в том же управлении являлся замглавы по общим вопросам, в 2009—2012 годах руководил МУ «Управление внешнего благоустройства». В 2012—2015 годах — замглавы администрации Ленинского района Ижевска.

С 2015 по 2017 год являлся заместителем министра транспорта Удмуртии, с апреля 2017 года — и.о. главы миндортранса региона.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава удмуртского Миндортранса Виктор Вахромеев 14 апреля написал заявление об увольнении по собственному желанию. С этого момента и.о. министра назначен Горбачев.

После избрания главой республики Александра Бречалова сменились руководители региональных минобрнауки, минстроя и минсоцполитики. Также по собственному желанию покинули посты министр имущественных отношений Степан Корепанов-Камский, и.о. министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Игорь Краснов. На прошлой неделе покинул пост исполняющий обязанности министра энергетики, ЖКХ и госрегулирования тарифов Удмуртии Иван Маринин.