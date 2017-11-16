Кандидатов в мэры Омска официально стало 36

Омск, , 15:54 — REGNUM Сергей Фролов, который с июля 2017 года исполняет обязанности мэра Омска, официально выбыл из борьбы за кресло градоначальника.

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, Фролов снял свою кандидатуру с выборов мэра Омска. Сегодня, 16 ноября, он написал соответствующее заявление в конкурсную комиссию и забрал документы. Таким образом, борьбу за должность мэра Омска продолжают 36 зарегистрированных кандидатов.

Напомним, врио губернатора Омской области Александр Бурков предложил Фролову занять должность вице-губернатора, курирующего жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, дороги. Фролов принял предложение Буркова.

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«Врио губернатора Александр Бурков пригласил меня в свою команду. Я принял это приглашение, распоряжение уже подписано, и буду с 22 ноября выполнять те же функциональные обязанности, что и в городе, но уже в масштабах области», — прокомментировал Фролов.

Что касается оставшихся кандидатов на пост мэра Омска, по мнению Сергея Фролова, городом в итоге должен управлять «человек, который хорошо знает структуру управления и может принимать как стратегические, на длительную перспективу, так и оперативные решения на каждый день, связанные с теплоснабжением, благоустройством, обращениями граждан».

«В списке таких людей мало, хватит пальцев одной руки. Главным кандидатом среди них я вижу действующего министра экономики Омской области, которая работает в команде Александра Буркова, — Оксану Николаевну Фадину», — заявил Фролов.

По словам политконсультанта Владимира Лифантьева, в Омске на сегодняшний день существуют две противоборствующие силы. И Фролов является представителем одной из элитных групп, а Фадина — другой.

«Фадина встанет на место мэра, Фролов — на место вице-губернатора. И, таким образом, все останутся при своём, воцарится такой статус-кво. Но лично мне особенно интересным кажется не это, потому что здесь идёт речь о как раз таки логичном действии. Нужно на какое-то время утихомирить конфликты и не начинать работу в Омской области с полномасштабной войны. Интересны будут те люди, которые зайдут на освободившееся после Фадиной место министра экономики, а также на место Александра Винокурова (в октябре Винокуров ушёл в отставку с поста министра природных ресурсов и экологии Омской области — прим. ИА REGNUM )», — сказал собеседник ИА REGNUM.

«Бурков приехал в Омск со своими тремя людьми. Одного из них он сделал советником по финансам (Дмитрия Ушакова — прим. ИА REGNUM ). И если именно он потом станет министром экономики, то сложится красивая ситуация, когда каждый остаётся при своём», — отметил политконсультант.

По словам Владимира Лифантьева, должность вице-мэра, на которую назначен Фролов, является «расстрельной».

"На эту должность надо было кого-то поставить. И власти региона, так скажем, заткнули дыры в эшелонах власти, удовлетворив интересы каждой из политических сил в Омске», — резюмировал он.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Виктор Назаров, который был губернатором Омской области с 2012 года, ушёл в отставку с этого поста 9 октября 2017 года. Врио губернатора был назначен справоросс, уроженец Свердловской области Александр Бурков.

В то же время в Омске 2 октября начался приём документов от желающих побороться за должность мэра (всенародные выборы мэра Омска отменили в 2015 году — прим. ИА REGNUM ). По оценкам ряда омских политологов, Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра Омска с июля текущего года, был одним из реальных кандидатов на должность градоначальника.

Как сообщили ИА REGNUM в городском совете Омска, 17 ноября комиссия по выборам мэра проведёт собеседование с кандидатами и выберет не менее двух претендентов на пост главы города. Окончательно определить, кто станет новым мэром, депутаты горсовета должны 22 ноября.

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