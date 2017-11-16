Минюст РФ уведомил иностранные СМИ о возможном ограничении

Москва, , 15:52 — REGNUM Министерство юстиции России 15 и 16 ноября направило письма о возможном признании иностранными агентами девяти зарубежных СМИ, сообщает 16 ноября пресс-служба министерства.

Уведомления были направлены в адрес американской общественной радиокомпании «Голос Америки», проектов международной некоммерческой радиовещательной организации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС)»: «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Сибирь.Реалии», «IdeLРеалии», татаро-башкирской службы «Радио Свобода», проекта «Фактограф», а также совместного проекта «Радио Свободы» и «Голоса Америки» телеканала «Настоящее Время».

Отметим, «Радио Свобода» финансируется Конгрессом США, а «Голос Америки» Советом управляющих по вопросам вещания, который является правительственным агентством США.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября 2017 года Госдума РФ в третьем, окончательном чтении приняла закон о СМИ — иностранных агентах. Согласно новому закону зарубежные СМИ, финансируемые из-за рубежа, должны быть зарегистрированы в качестве иностранных агентов.

В этот же день Минюст РФ разослал несколько уведомлений зарубежным СМИ о выявлении признаков иностранного агента.

В Москве данную меру считают вынужденной и отвечающей на действия Вашингтона против российских СМИ на территории США.

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