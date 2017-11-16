Дрозденко сообщил об отставке главы района, попавшего в «цепочку событий»

Санкт-Петербург, , 15:41 — REGNUM Руководитель Сланцевского района Ленинградской области Игорь Фёдоров покинет свой пост. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 16 ноября, на Гражданском форуме региона заявил губернатор Александр Дрозденко.

Ранее Александр Дрозденко в беседе с корреспондентом агентства анонсировал серию перестановок в муниципалитетах Ленобласти, назвав ее «цепочкой кадровых событий».

«Федоров переходит на другую работу», — сказал глава региона, отвечая на вопрос представителя общественной организации инвалидов из Сланцевского района, который посетовал на отсутствие возможности выйти на контакт с главой администрации.

По словам Александра Дрозденко, занять должность и.о. главы администрации Сланцевского района будет предложено председателю местного совета депутатов Марине Чистовой.

Отметим, 13 ноября депутатами был избран и.о. главы администрации Тосненского района. Им стал Валерий Гончаров, занявший должность руководителя после отставки Владимира Дернова.

Также сообщалось о вероятном скором уходе с должности главы администрации Гатчинского района Елены Любушкиной и руководителя Кингисеппского района Виктора Гешеле.

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