Свой «акт Магнитского» теперь есть и у Литвы

Вильнюс, , 15:30 — REGNUM Закон, аналогичный действующему в США «акту Магнитского», принят 16 ноября парламентом Литвы. Депутаты единогласно поддержали документ, ограничивающий въезд в страну иностранцев, сообщает пресс-служба Сейма.

В голосовании участвовал 91 парламентарий. Поправки к закону о правовом положении иностранцев предусматривают запрет въезда в Литву на пять лет для лиц, которые уличены в грубых нарушениях прав человека, отмывании средств или коррупционных преступлениях.

Напомним, в 2012 году в США вступил в силу «Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского», который входит в закон об отмене ранее предусмотренной для СССР и РФ поправки Джексона — Вэника. Акт Магнитского вводит персональные санкции — ограничения на въезд и заморозку активов — в отношении лиц, которые, с точки зрения Вашингтона, виновны в нарушении прав человека и принципа верховенства права в России.

Закон получил название по имени умершего в тюрьме Сергея Магнитского, арестованного в 2008 году. По версии следствия, юрист Магнитский помогал главе фонда Hermitage Capital Management Уильяму Браудеру избегать уплаты налогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее авторы литовского «акта Магнитского» заявили о том, что могут стать «жертвами России» из-за своей инициативы. Так, консерватор Жигимантас Павилёнис признался, что для него будет частью «стоять в одном ряду с людьми, измученными и убитыми российским режимом».

Аналогичные американскому акту законы ранее были приняты в Эстонии и Канаде.

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