Президент Ливана надеется на окончание политического кризиса

Бейрут, , 15:40 — REGNUM Президент Ливана Мишель Аун заявил, что надеется на окончание политического кризиса, после того, как премьер-министр страны Саад Харири посетит Францию, сообщает 16 ноября Reuters.

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил Харири и его семью в гости, предоставив, таким образом, политический выход из тупика, в котором оказался отставной премьер-министр: теперь он может покинуть Саудовскую Аравию без потери лица.

Ранее на этой неделе Аун заявил, что Харири находится в Саудовской Аравии против своей воли, поэтому не может принять его отставку.

«Мы надеемся, что кризис закончится и дверь к решению проблемы будет открыта вместе с приглашением премьер-министра Харири во Францию», — отметил президент Ливана.

«Проблема с пребыванием Харири в Саудовской Аравии находится на пути к ее решению», — добавил Аун.

Напомним, премьер-министр Ливана Саад Харири, находясь в Саудовской Аравии, заявил о своем намерении уйти в отставку, мотивировал политик данное решение тем, что на него оказали давление Иран и «Хезболла».

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