Организаторы «Евровидения» отказались защищать конкурсантов

Ле-Гран-Саконекс, Швейцария, , 15:22 — REGNUM Организаторы конкурса «Евровидение» не будут защищать участников если у них возникнут проблемы со въездом в страну, которая принимает международный конкурс. Об этом 16 ноября пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Европейского вещательного союза (ЕВС).

ЕВС отказалось от попыток защиты участников конкурса после ситуации с запретом на въезд на Украину для участия в конкурсе российской певицы Юлии Самойловой из-за её концертов в Крыму.

Организаторы «Евровидения» решили самоустраниться от политических проблем и отдать решение об участии конкурсанта на откуп властям принимающей страны.

Напомним, в марте 2017 года ЕВС призвал власти Украины выполнить обязательства по проведению «Евровидения — 2017» и на время конкурса снять с Самойловой ограничения на въезд в страну. Однако Национальная телерадиовещательная компания Украины (НТКУ) и власти страны настояли на своем.

Отметим, решение Киева политизировало конкурс, который ранее принципиально считался вне политики. Организаторы же «Евровидения» данным решением самоустранились от превращения конкурса в политический инструмент.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля 2017 года официальный представитель ЕВС ДэфвидГудман допустил, что Россия может быть отстранена от участия в конкурсе «Евровидение» в 2018 года.

Некоторые СМИ отмечают, что реакция ЕВС на участие России в конкурсе 2018 года связана с отказом «Первого канала» транслировать конкурс «Евровидение — 2017» из-за запрета въезда на Украину Юлии Самойловой.

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