Лавров прокомментировал заявление о «законности» нахождения США в Сирии

Москва, , 15:14 — REGNUM Заявление главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что Вооруженные силы (ВС) США якобы находятся в Сирии с разрешения СБ ООН, является абсурдным. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Аргентины Хорхе Фори.

«Министр обороны США господин Мэттис заявил, что есть решение СБ ООН, которое позволяет Вашингтону иметь свои войска на территории Сирийской Арабской Республики, — говорит Лавров. — Мы незамедлительно поинтересовались в Госдепартаменте, какие конкретно решения имеются в виду».

Глава МИД РФ отметил, что представитель Госдепартамента США что-то невнятное ответил, и «отвечающий явно понимал абсурдность заявлений о наличии якобы легитимных оснований для нахождения ВС США в Сирии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что ВС США не покинут территорию Сирии до успешного завершения женевского процесса по мирным переговорам и добавил, что ООН якобы разрешила военным США действовать в Сирии.

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