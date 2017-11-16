Путин выделил медучреждениям Карелии более 250 млн рублей на новую технику

Петрозаводск, , 15:24 — REGNUM Президент России Владимир Путин выделил из резервного фонда главы государства Минздраву РФ 855,8 млн рублей. Федеральная помощь предназначена медицинским учреждениям. В перечень этих организаций вошли пять бюджетных организаций здравоохранения Республики Карелия. Им достанется сумма свыше 250 млн рублей. Средства потратят на оснащение современным медицинским оборудованием.

Так, республиканская больница имени В.А. Баранова закупит ангиографическую установку (обследования заболеваний сердечно-сосудистой системы), аппараты искусственного кровообращения, цифровой рентгендиагностический и видеоэндоскопический комплексы. Детская республиканская больница приобретет цифровой рентгендиагностический комплекс, а республиканский онкологический диспансер — эндовидеохирургическую стойку. Кондопожская центральная районная больница закупит видеоколоноскоп (прибор для обследования внутренней поверхности толстой кишки).

Больница скорой медицинской помощи Петрозаводска потратит выделенные деньги на покупку четырех аппаратов искусственной вентиляции легких, и, вместе со старыми четырьмя аппаратами, ликвидирует острый дефицит в этом направлении.

«Понятно, что в больницу скорой медицинской помощи поступают крайне тяжелые пациенты с травмами после ДТП, с тяжелыми формами пневмонии, с тяжелыми хирургическими заболеваниями. И очень часто им требуется помощь в палате интенсивной терапии. И как одно из мероприятий — искусственная вентиляция легких. У нас был крайне тяжелый дефицит этих аппаратов. Надеюсь, что с введением в строй четырех новых аппаратов мы сможем выровняться и улучшить качество оказываемой помощи», — заявил в комментарии ИА REGNUM главный врач петрозаводской БСМП Алексей Хейфец.

«Новой медицинской техникой будут оснащены республиканский сосудистый центр, отделения реанимации в больницах. Приобретение оборудование для онкодиспансера позволит открыть вторую операционную, что значительно сократит время ожидания хирургической помощи онкобольными. Это оборудование очень ждут в учреждениях здравоохранения, оно необходимо специалистам для спасения человеческих жизней»,— цитирует и.о. министра здравоохранения Карелии Марину Швец пресс-служба регионального правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карелии успешно осуществляется проект «Бережливая поликлиника», начавшийся в апреле 2017 года. К пилотным поликлиникам №4 и №2 в столице Карелии присоединились петрозаводская поликлиника № 2, Сегежская больница и больница №1 в городе Костомукша. В июле в проект включили еще 18 медицинских учреждений по всей республике.

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