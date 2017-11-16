Предельная справедливость: пермским чиновникам могут урезать пенсию

Пермь, , 15:15 — REGNUM В Пермском крае депутатам Заксобрания предстоит рассмотреть резонансный законопроект о сокращении пенсий по выслуге лет для госслужащих, который инициирован губернатором. В документе предлагается установить максимально допустимый размер пенсии по выслуге лет для чиновников на уровне 31,5 тыс. рублей, сообщают СМИ.

По данным издания «Коммерсантъ», изменения могут коснуться небольшой прослойки чиновников, чьи пенсии превышают установленный губернатором предел. Предположительно, речь идет о главах районов и их заместителях.

В пояснительной запиской к законопроекту отмечено, что средний размер пенсии по выслуге лет в Пермском крае составляет 8,8 тыс. рублей. Социальную выплату получают 784 человека. По данным регионального минсоцразвития, более половины чиновников (54%) имеют пенсию по выслуге в минимальном размере — 2,7−2,8 тыс. руб. В то же время 5,6% госслужащих получают от 20 до 34 тыс. рублей, 1% — от 34 до 40 тыс. рублей, 3% — свыше 40 тыс. рублей.

В финансово-экономическом обосновании указано, что численность госслужащих, получающих пенсию по выслуге лет увеличилась, что повлекло и рост бюдетных расходов на эти выплаты. Краевые власти считают, что принятие закона поможет сэкономить бюджетные средства.

Депутат Заксобрания края Александр Григоренко считает, что с точки справедливости законопроект — правильный.

«Кстати, вполне правильное решение. И дело тут не в экономии бюджетных средств. Она не такая уж большая. Оно внесёт элемент справедливости в пенсионную систему (пусть и только на региональном уровне) и позволит омолодить кадры. Ну, и я лично знаю пару глав районов, для которых смысла пребывания в этой должности больше нет», — отметил парламентарий на своей странице в соцсети.

Бывший глава Добрянки Сергей Окулов считает, что цель, преследующая экономию бюджетных средств — благая. Он предположил, что второй целью может являться омоложение кадрового состава. Вместе с тем, он отметил, что высокие пенсии для руководителей муниципалитетов достаточно обоснованы, сообщает портал v-kurse.ru.

Экс-мэр Добрянки сделал акцент на том, что в больших корпорациях, в том числе государственных, при выходе на пенсию топ-менеджмент получает так называемые «золотые парашюты». И там пенсии в разы больше, чем сегодня получают экс-руководители муниципалитетов, долгое время проработавшие в органах власти. Между тем, работа руководителем муниципалитета имеют очень высокую степень ответственности и множество рисков.