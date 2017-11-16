Лавров: резолюция США по расследованию химатак в Сирии не имеет шансов

Москва, , 15:21 — REGNUM Проект резолюции, внесенный США в совет безопасности ООН и направленный на продление мандата совместного механизма ООН и ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) не имеет шанса быть принятым и неприемлем, заявил 16 ноября журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Во время пресс-конференции по результатам переговоров с главой МИД Аргентины Хорхе Фори Лавров сообщил, что указанная резолюция направлена не на изменение действий руководителей расследования, а на их одобрение.

Расследование возглавляется «профессиональными людьми, и в их профессионализме мы не сомневаемся, а если это так, то они повели себя просто предвзято, политизировано, явно выполняя заказ со стороны. Такой подход неприемлем», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что при таком подходе «американская резолюция никаких шансов не имеет на то, чтобы быть принятой».

Читайте также: Белый дом обвинил Россию в «защите» террористов с химоружием

Тем более, по словам министра, существуют признаки того, что Вашингтон намеренно блокирует российский проект резолюции, чтобы сохранить имеющийся механизм «в качестве послушного инструмента манипулирования общественным мнением и всеми членами ООН».

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что переговоры по резолюции о расследовании химатак в Сирии между Москвой и Вашингтоном продолжаются, и что развития процесса следует ожидать в ближайшие дни.

Читайте ранее в этом сюжете: Небензя — о расследовании «химатак» в САР: дискуссии с США еще не завершены