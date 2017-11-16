МИД РФ удивлён нехваткой денег в США на Минскую группу ОБСЕ

Москва, , 15:09 — REGNUM Если США уберут своего сопредседателя в Минской группе ОБСЕ по карабахскому урегулированию, то формат организации будет изменён, но продолжит работу. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«В теории всё логично выглядит: если на одного сопредседателя меньше станет, то формат изменится. Будет ли так, по каким причинам так будет… Денег у них не хватает? Это, конечно, новое слово в американской экономике. Но если денег не хватает, это вопрос к американской стороне — не к нам», — заявила Захарова.

Она отметила, что для России тема Нагорного Карабаха является в международной повестке одной из приоритетных.

«Речь идёт о наших не просто соседях, а речь идёт о народах, с которыми нас связывает не просто формальная права международных правовых документов и обязательства, а общая жизнь и судьба на протяжении столетий», — указала дипломат.

Ранее бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза заявил о том, что формат американского сопредседательства в Минской группе ОБСЕ может измениться в связи с сокращением финансирования со стороны Госдепартамента США — несмотря на то, что за эту миссию Минской группы платит не Госдеп, а ОБСЕ.