Захарова про закон о СМИ: Ряд государств обескуражены и озабочены

Москва, , 15:34 — REGNUM Западные дипломатические ведомства игнорировали предупреждения России о возможности симметричного ответа на притеснения российских СМИ за рубежом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Честно говоря мы были, мягко сказать, удивлены, а если честно, шокированы тем, что несмотря на то, что МИД давал большое количество разъяснений, а до этого на протяжении нескольких месяцев говорили о том, что мы будем вынуждены принять ответные меры в случае агрессивных действий в отношении российских СМИ… Несмотря на это, вчера мы начали получать запросы, в частности от дипкорпуса, аккредитованного в Москве с вопросом, что происходит и как же теперь быть? Как будут работать средства массовой информации, представляющие эти страны», — заявила Захарова.

По её словам, Россия была вынуждена пойти на такие меры в свете откровенно репрессивных действий, шагов в отношении российских СМИ, прежде всего телеканала Russia Today.

При этом по мере того, как проходили слушания, общественные дебаты на этот счет, МИД РФ на своём сайте оперативно публиковал соответствующую информацию.

Теперь же «официальные представители ряда государств выглядят сейчас обескураженными, выражают некую озабоченность», констатировала дипломат. Захарова подчеркнула, что озабоченность иностранным коллегам следовало выражать до принятия соответствующих поправок, когда Россия была «готова и открыта к консультациям».

«Где вы были раньше? Что удивительного произошло? Мы сказали, что если будут продолжаться нападки вплоть до угрозы закрытия российских телеканалов, будут приняты ответные меры. Мы так и сделали», — подчеркнула она.

15 ноября Государственная дума РФ приняла поправки к российскому законодательству, которые распространяются на деятельность иностранных СМИ, которые были приняты в порядке формирования правовой основы для возможных ответных мер на ограничительные меры «ряда иностранных государств», в частности США, в отношении российских СМИ.