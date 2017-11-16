США: «ЕС никогда не сможет самостоятельно защититься от России»

Вильнюс, , 14:43 — REGNUM Аналитики американского исследовательского центра Heritage Foundation говорят, что новое соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, подписанное Литвой и другими странами ЕС, не принесет никакой практической пользы.

Аналитик Heritage Foundation Люк Коффи утверждал литовским журналистам, что ЕС давно пытается укрепить сотрудничество в сфере обороны.

«Была объявлена великая новость об инициативе постоянного структурированного сотрудничества (PESCO). Честно говоря, это несерьезно. Постоянное структурированное сотрудничество уже существовало в каких-то формах со времен неудавшегося Конституционного соглашения еще 15 лет назад. Этот закон действовал в Лиссабонском соглашении уже 10 лет. И сейчас только потому, что они сумели отговорить Великобританию от блокирования, им удалось это сделать», — сказала Коффи.

С помощью подписанного Брюсселе соглашения о постоянном структурированном сотрудничестве планируется улучшить координацию ЕС в сферах обороны и развития оружейных систем. Среди стран ЕС, не подписавших соглашение, были покидающая сообщество Великобритания и Дания, для которой делается оговорка, позволяющая не присоединяться к Общей политике безопасности и обороны.

PESCO обязывает страны регулярно реально повышать бюджеты системы обороны, 20% средств бюджета системы обороны выделять на покупки, а 2% — на исследования и технологии. Также в соглашении говорится, что страны будут оказывать ощутимую поддержку военным миссиям ЕС.

По мнению Коффи, соглашение, подписанное 23 странами ЕС из 28, не будет стимулировать дополнительное финансирование системы обороны стран ЕС, «хотя именно это могло бы улучшить военные способности блока».

Вице-президент Heritage Foundation Джеймс Джей Карафано, ответственный за национальную безопасность и внешнюю политику, утверждал журналистам, что скептически смотрит на проект укрепления сотрудничества ЕС в сфере обороны, потому что неясна его суть.

«Могут ли европейцы сами защититься от России? Ответ — нет. Мечты об обороне и сдерживании России никогда не исполняется без вмешательства НАТО. Что принесет европейская идентичность в сфере безопасности, в чем европейцы действительно нуждаются? Ответ — ничего не принесет», — сказал Карафано.

По его словам, ЕС, создавая планы и системы своей внутренней обороны, снижает возможность действовать в этой сфере, а если эти планы потребуют средств, выделенных НАТО, то безопасность Европы только пострадает.

«Я считаю, что в европейской архитектуре безопасности нет ничего плохого, но в нее вкладываются огромные инвестиции, а если это сокращает финансирование НАТО, но это большая ошибка, и Европа может сделаться менее безопасной», — сказал эксперт.

Сторонники пакта уверяют, что PESCO не будет дублировать функций НАТО, а дополнит их, и НАТО будет продолжать играть главную роль. Участие в PESCO добровольное.

Оба аналитика Heritage Foundation, говоря о ситуации в сфере безопасности в Литве, утверждали, что этот аналитический центр поддерживает постоянное пребывание американских военных в странах Прибалтики.

«Я думаю, что мы там должны быть, чтобы победить. Нам нужны твердые силы в месте пребывания, чтобы можно было бы реагировать», — заявил Коффи.

Карафано добавил, что Вашингтон положительно оценивает план Литвы выделить на оборону чуть более 2% от ВВП, потому что это также является политическим обязательством перед всем альянсом.

США в этом году прервали постоянную ротацию своих военных в Литве, но американцы будут продолжать приезжать в страну для участия в военных учениях. В странах Прибалтики роты американских военных подвергались ротации с 2014 года.

В 2016 году в Польше дислоцирована бригада американских военных, в состав которой входит около 4000 военнослужащих. Сейчас примерно 1000 военных, в основном американцы, составляют международный батальон НАТО, действующий в Польше с 2017 года. Похожие военные единицы, возглавляемые другими странами, дислоцированы в Литве, Латвии и Эстонии.

Бюджет системы обороны Литвы в 2018 году должен составить чуть более 2% о ВВП. Литва в 2017 году выделила на оборону 723 млн 800 тыс. евро, или 1,8% от ВВП.