В США возобновилась критика санкционного режима в отношении Ирана

Вашингтон, , 14:30 — REGNUM В США, после землетрясения в Иране, возобновилась критика санкционного режима в отношении Тегерана, сообщает 16 ноября Associated Press.

В результате действия природных сил, погибло свыше 530 человек. Множество иранцев, проживающих в США приняли решение оказать материальную помощь пострадавшим, однако, из-за санкций, они не могут этого сделать.

Граждане США, в том числе иранского происхождения, не могут отправить материальную помощь непосредственно в иранские организации.

Несмотря на то, что часть санкций с Ирана была снята в 2015 году, после заключения ядерной сделки, по которой Тегеран обязуется приостановить производство ядерного оружия, многие ограничения все еще сохраняются с 1979 года.

Напомним, 12 ноября на ирано-иракской границе произошло мощное землетрясение, магнитудой 7,3 балла. В результате трагедии погибли свыше 500 человек, тысячи людей пострадали, десятки тысяч лишились крова.

Помощь Исламской республики оказали многие государства. Предложение на этот счет сделал даже Израиль, региональный соперник Ирана. Тегеран отверг подобное предложение.

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