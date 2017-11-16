Устала ли Россия от царя? Володин и Жириновский разошлись во мнениях

Москва, , 14:14 — REGNUM Председатель Государственной думы Вячеслав Володин не согласился с мнением лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что к 1917 году российский народ «устал от царя». Володин заявил, что «все зависит от того, какой царь», сообщает 16 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Выступая в нижней палате парламента, Жириновский удивился позиции коммунистов, которые «вдруг за царя выступили». По его словам, столетие спустя, наблюдая за «бардаком в стране», они требуют назад монархию. Однако народ может жить и без царя, а от власти Николая II отстранили из-за усталости, а не в силу экономических факторов.

«Не надо придумывать экономические причины: хлеб не подвезли, неудачи в Первой мировой, — заявил Жириновский. — Усталость была, ненавидели царя все, даже его родственники».

Володин парировал Жириновскому, напомнив, что тот уже четверть века возглавляет социал-демократическую партию, однако сторонники по-прежнему переизбирают главу ЛДПР и «радуются». Это говорит о следующем: все зависит от того, что несет с собой лидер.

«Все зависит от того, какой царь, какой лидер, несет ли он усталость и стагнацию. А может быть, он несет прогресс и настроение», — отметил Володин.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября британский еженедельник The Economist анонсировал номер с портретом президента России Владимира Путина на обложке. Российский лидер изображен в мундире с генеральскими эполетами и орденской лентой, также его украшают красная звезда, серп и молот, медаль в виде полуострова Крым. Надпись на обложке гласит: «Когда весь мир отмечает столетие Октябрьской революции, Россия снова попала под власть царя».

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