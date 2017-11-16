Литва боится «поездов-зомби, «инфицированных Россией»

Вильнюс, , 14:13 — REGNUM Парламент Литвы проводит расследование обстоятельств установки на локомотивах Литовских железных дорог российской системы безопасности, которая якобы позволяет при желании управлять ими дистанционно, что, как считают в Литве, несёт прямую угрозу национальной безопасности Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 16 ноября.

Бывший премьер и министр транспорта и коммуникаций Альгирдас Буткявичюс утверждает, что не понимает, зачем парламентский комитет по национальной безопасности и обороне хочет расследовать историю с приобретение российской системы КЛУБ-У, потому что другую систему Литва и не могла внедрить.

«Я мог бы коротко сказать, что меня не информировали об этих вопросах, я ничего не знал, но я, как уже говорил, считаю, что это (расследование — прим. ИА REGNUM ) — популизм», — заявил Буткявичюс во время заседания комитета, который расследует влияние бизнеса на политиков.

Он уверял, что в 2005 году не являлся министр транспорта, в то время кресло министра занимали социал-демократы Пятрас Чесна и Зигмантас Бальчитис, но в итоге якобы сам заинтересовался проблемой и нашел в общественном пространстве «много неправильной информации».

По словам бывшего премьера, такая же самая система работает не только на железных дорогах, но и в других инфраструктурных объектах. Например, в гражданской авиации и даже в литовских ВВС.

«Меня удивило, ведь та же самая система, если вы хотите знать, работает и в нашем воздушном пространстве, вы ведь знали об этом? Даже в ВВС. Подождите, я вам расскажу, потому что меня ошеломило это расследование, почему вы расследуете одно предприятие?», — спросил он.

«Знаете ли вы, что эта система подключена к автопилотам самолетов? Я начал очень хорошую дискуссию. Очень хороший вопрос? Военные силы используют, автопилоты летают, используют эту систему, локомотивы компании Lietuvos geležinkeliai («Литовские железные дороги») используют, потому что это международная организация гражданской авиации, где вместе работают американцы и русские», — продолжил Буткявичюс.

Бывший премьер имел ввиду не саму разработку Ижевского завода КЛУБ-У, которую используют «Литовские железные дороги», а спутниковую систему, от которой сигналы принимает КЛУБ-У. Отвечая на вопрос, на самом ли деле именно КЛУБ-У работает в других секторах, Буткявичюс запутался.

«Нет, это система КЛУБ-У принимает частоты от воздушной навигации. Да, она сейчас работает в локомотивах, но она работала и в других сферах, насколько меня информировали те люди, что участвовали в подготовке условий конкурсов», — сказал Буткявичюс.

Бывший премьер не сказал, кто ему помог понять, как работают системы, но на просьбу пригласить этих специалистов, чтобы они поделились информацией и с комитетом, он пообещал спросить у них, хотят ли они этого. Потом во время беседы с журналистами Буткявичюс признал, что разговаривал не с бывшими главами Lietuvos geležinkeliai, а с простым специалистом.

Буткявичюс уверял, что 12 лет назад вообще нельзя было внедрить в локомотивах другую систему. Он возмущался, что комитет интересуется и внедрением этой системы в локомотивах нового поколения Siemens, потому что с другой системой эти локомотивы в Литве вообще не могли бы ездить.

«Локомотивы стояли бы в Литве возле забора и не могли бы работать, потому что нужно было бы менять инфраструктуру самих железнодорожных путей. И это делается сейчас», — сказал Буткявичюс.

Он обратил внимание на то, что изменилась и геополитическая ситуация.

«Тогда экономические отношения Литвы и России были хорошими», — ответил Буткявичюс на вопрос, кажется ли ему нормальным то, что в Литве была вмонтирована российская система, и предпринимались ли попытки искать другое решение.

Между тем допрошенный комитетом Римантас Синкявичюс, который занимал должность министра транспорта и коммуникаций в 2012—2016 годах, придерживался другой тактики и уверял, что впервые услышал о КЛУБ-У только сейчас в СМИ.

«Это название не было мне известно, и я его узнал только из СМИ», — сказал он.

По его словам, министерство не обсуждало этот вопрос, о возможной угрозе министру не сообщили ни главы Lietuvos geležinkeliai, ни правление предприятия, ни Департамента госбезопасности.

«Поскольку что этот проект уже был реализован, не нужно было организовывать конкурсных покупок, об этом вопросе и не шла речь», — сказал он.

У бывшего министра спросили и о продлении срока полномочий бывшего главы Lietuvos geležinkeliai Стасиса Дайлидки. Синкявичюс сказал, что не считал, что Дайлидка работал плохо, поэтому продлил срок его полномочий.

«По моему мнению, он был неплохим руководителем», — сказал он.

Он уверял, что решение относительно Дайлидки принял сам, что никто на него не давил.

«Когда речь заходила о кадрах, я не позволял, чтобы мной командовали, потому что ответственность ложится на министра. Я принял решение самостоятельно. (…) Я видел некоторое беспокойство Дайлидки, его окружения, некое волнение. Это я заметил. Но никакого внешнего давления ни стороны партии, ни стороны политиков, ни со стороны бизнеса я не ощущал», — добавил он.

Буткявичюс также сказал, что не получал никаких просьб относительно продления срока полномочий Дайлидки, и этот вопрос якобы не рассматривался в партии социал-демократов.

Бывший глава Lietuvos geležinkeliai Дайлида ранее сказал национальному транслятору LRT, что министерство постоянно участвовало во всем процессе.

«Правление было сформировано на основе людей из министерства. Всегда руководили, насколько я видел во время моего руководства, заместители министра. Они несли ответственность за железную дорогу. Сначала госпожа Зумерене, потом господин Штарас, Гирдаускас — они были председателями правления. В правлении участвуют люди, они получают материал заранее, знакомятся с ним, могут задавать вопросы», — сказал Дайлидка.

Парламентский комитет по национальной безопасности и обороне начал расследование относительно внедренной в локомотивах Lietuvos geležinkeliai системы управления КЛУБ-У, которая изготавливается на Ижевском радиозаводе. По сведениям комитета, изготовленная в Ижевске система стала внедряться в Lietuvos geležinkeliai в 2006 году. В 2009—2011 годах российское предприятие окончательно внедрило комплексную, унифицированную систему безопасности локомотивов КЛУБ-У. Эта система якобы может использоваться для дистанционного контроля скорости локомотивов и даже полной его остановки.