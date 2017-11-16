МИД РФ: США находятся в Сирии без разрешения СБ ООН

Москва, , 14:22 — REGNUM Министерство иностранных дел России с удивлением восприняло информацию о том, что США находятся в Сирии по мандату ООН, заявила 16 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

14 ноября 2017 года МИД Сирии заявил, что вооруженные силы США находятся на территории страны без разрешения законной власти.

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На следующий день, 15 ноября, глава Пентагона Джеймс Мэттис сказал журналистам, что американские войска находятся в Сирии с разрешения ООН.

«Мы с удивлением услышали высказывания министра обороны США Джеймса Мэттиса в беседе с представителями американской прессы, что вооруженные силы США находятся в Сирии с разрешения ООН», — сказала Захарова.

Она попросила американскую сторону уточнить, кто и когда выдал такой мандат военным США, и напомнила, что единственным органом, который имеет на это полномочия является СБ ООН.

«Но такой санкции эта структура Соединённым Штатам применительно к Сирии не давала», — добавила Захарова.

Она также напомнила, что американские военные находятся в Сирии без разрешения Дамаска, «действуя там как оккупанты». По мнению представителя российского МИД, Вашингтон хочет оставить за собой право находится в Сирии, силой удерживая территорию для достижения нужных для США условий урегулирования.

Представитель МИД также выразила обеспокоенность попытки военных США обосноваться в «чужом доме», которые не приносят мира и покоя. Она сказала, что МИД России рассчитывает на выработку Вашингтоном законной и честной позиции о своем присутствии в Сирии.

«Хотелось бы, чтобы эта позиция была единой и озвучивалась от всего государства на международной арене, чтобы нам было понятно, что это за позиция», — сказала Захарова.

Отсутствие у США единой позиции вызвано несогласованностью заявлений Мэттиса и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Глава Пентагона ранее заявил, что американские войска не уйдут из Сирии пока не будет достигнуто политическое урегулирование в регион. Тогда как Тиллерсон неоднократно заявлял, что единственной целью присутствия США в Сирии является уничтожение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Захарова обратила внимание на размытость позиции Мэттиса:

«И ещё один вопрос, который возникает: кто и как определяет и отвечает на вопросы относительно того, достаточно или недостаточно уже достигнуто прогресса? Где этот термометр? Где этот механизм по замеру политической достаточности?»

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