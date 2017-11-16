Три лучших проекта Молодежного форума станут законопроектами

Москва, , 14:04 — REGNUM Первый Молодежный парламентский форум пройдет 20 и 21 ноября в Новом Манеже и Госдуме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, об этом сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»). Три лучших проекта участников форума попадут на рассмотрение нижней палаты парламента в качестве законопроектов

Конкурсный отбор на участие в форуме прошли 430 человек.

«Предполагается, что три лучших проекта, которые представят участники форума, будут приняты в качестве законодательных инициатив, которые рассмотрит Государственная дума», — сказал Толстой.

Участников поделят на 20 групп по аналогии с делением Госдумы на комитеты. При этом сами комитеты будут активно взаимодействовать с участниками.

Ожидается, что дискуссия пойдет с участием представителей исполнительной власти.

«Мы пригласили для участия в Молодежном форуме министров федерального правительства, которые, безусловно, могут и должны простым русским языком, глядя в глаза 20−30 летнем молодым людям, объяснить, как они видят их будущее через 10−20 лет, как они представляют себе систему образования, систему интеграции молодого человека в общество, и что их ждет впереди», — сказал Толстой.

Молодежный парламентской форум пройдет в Москве 20−21 ноября. В первый день состоится торжественное открытие форума, в конце второго дня председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры парламентских фракций подведут итоги мероприятия.