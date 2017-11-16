За чей счет? Госдума принимает законопроект о благоустройстве дворов

Москва, , 13:58 — REGNUM Законопроект, касающийся нормативов благоустройства дворовых территорий, Госдума приняла в пером чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Правительство РФ установит общие требования к благоустройству территории поселения (городского округа), в том числе, требования по установлению правил определения границ прилегающих территорий.

Также правительство пропишет требования к правилам благоустройства территории поселения, городского округа, внутригородского округа. Такие правила утверждаются органами местного самоуправления.

Кроме того, устанавливается требование при осуществлении строительства и реконструкции зданий, строений, сооружений и иных объектов принимать меры по благоустройству территорий в соответствии с утверждаемыми органами местного самоуправления правилами благоустройства территорий.

Вводится и запрет на ввод в эксплуатацию объектов без завершения работ по благоустройству территорий в соответствии с утверждаемыми органами местного самоуправления правилами благоустройства территорий.

Принятие закона может вызвать дополнительную нагрузку на юрлиц и на граждан, указали в Госдуме.

«Граждане смогут получить дополнительную нагрузку на содержание имущества в ходе осуществления благоустройства», — указал глава комитета Госдумы по федеративному устройству и местному самоуправлению Алексей Диденко (ЛДПР).