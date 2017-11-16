На пост детского омбудсмена Карелии утвержден глава исполкома местной ЕР

Петрозаводск, , 13:47 — REGNUM Парламент Карелии 16 ноября утвердил в должности детского омбудсмена кандидата, представленного главой республики — руководителя регионального исполнительного комитета «Единой России» Геннадия Сараева. За него проголосовал 21 народный избранник. Против — девять депутатов.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, решению Заксобрания республики предшествовало недолгое общественное обсуждение. На него руководитель региона выносил четыре кандидатуры. Это единоросс Геннадий Сараев, член общественной палаты Карелии, юрист в сфере медиа Елена Пальцева и еще две общественницы — Лариса Бойченко и Светлана Барташевич.

Последние добровольно сняли свои кандидатуры, и дальше общественность обсуждала только персоны Сараева и Пальцевой. В итоге глава республики обсуждение прекратил представил депутатам для утверждения кандидатуру Сараева.

«Геннадий Сараев закончил карельский государственный педагогический университет, факультет дошкольной педагогики и психологии, — приводит биографию кандидата пресс-служба карельского правительства. — В 2012 году успешно прошёл профессиональную переподготовку в российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации. В настоящее время является исполнительным директором Карельского фонда развития образования».

Тот факт, что действующий пока уполномоченный по правам ребенка Оксана Старшова не попала даже в предварительный список кандидатов, мало кого удивил. К ней у карельской общественности накопилось слишком много вопросов. Прежде всего, после трагедии на Сямозере и судебных разбирательств в отношении директора детского лагеря «Золото Белого моря» в Лоухском районе республики. Родители воспитанников этого лагеря на острове Сидоров летом 2016 года написали письмо в Заксобрание Карелии, в котором требовали отставки Старшовой.

Отметим, что проверки лагеря «Золото Белого моря» начались почти сразу после сямозерской трагедии. В отношении директора было возбуждено уголовное дело. В результате лагерь закрыли, а уголовное преследование руководителя прекратили — он выплатил штраф в сто тысяч рублей.

Также напомним, что трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. 47 детей с четырьмя взрослыми отправились в плавание на двух лодках и одном рафте по Сямозеру. При этом на водоеме был сильный ветер и высокие волны. В итоге две лодки вынесло на открытую воду, а рафт прибило к одному из островов. Обе лодки перевернулись. Погибли 14 детей.

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