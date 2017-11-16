Савченко: Киевскую власть народ отправит не в тюрьму, а на эшафот

Киев, , 13:44 — REGNUM Все проблемы Украины кончатся, если сменит власть, заявила 15 ноября депутат Верховной рады Надежда Савченко, передает телеканал NewsOne.

По ее словам, нынешняя киевская власть — две стороны одной медали. С одной стороны — провластные партии, которые разоблачают всех вокруг, кроме самих себя. С другой стороны — оппозиция, которая всего лишь хочет вернуться обратно к власти, поскольку когда-то там была.

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Савченко отметила, что народ должен принять на себя ответственность и «вынести власть на эшафот» — только после этого на Украине воцарится справедливость. Депутат отдельно подчеркнула, что тюрьма нынешней элите не светит — только эшафот.

«Когда народ не только власть на эшафот вынесет, а когда туда вынесут власть вместе с оппозицией. На эшафот, а не в тюрьму — только тогда у людей появится Украина», — продекларировала Савченко.

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Напомним, ранее под стенами парламента Украины экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили собрал людей и заявил, что если власть не прислушается к митингующим, то «новый год Украина будет встречать без Порошенко».

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